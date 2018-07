Mistrzostwa Europy U20: Dziś mecz Polaków! TRANSMISJA

Już o godz. 15.00 w Sofii młodzieżowa reprezentacja Polski zagra mecz z Kosowem na zakończenie fazy grupowej Mistrzostw Europy dywizji B. Rywal będzie Kosowo, które jest dotąd bez zwycięstwa.

Polska w turnieju ma doskonały bilans 3-0 i zapewnione zwycięstwo w grupie. P poprzednim spotkaniu pewnie pokonała Portugalię. Przekonamy się czy tę część turnieju będzie potrafiła zakończyć bez porażki. Zespół Przemysława Frasunkiewicza będzie zdecydowanym faworytem meczu z Kosowem i można się spodziewać, że na parkiecie pokażą się wszyscy zawodnicy naszej kadry.

Początek środowego meczu o godz. 15.00. Bezpłatną transmisję można oglądać na kanale FIBA na YouTube:

