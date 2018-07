Mistrzostwa Europy U20 – dziś półfinał z Łotwą! TRANSMISJA

Tylko 1 wygranej brakuje reprezentacji Polski U20, aby awansować do Dywizji A. W sobotę, o godz. 17.15, na drodze naszej młodzieżówki stanie Łotwa – bezpłatną transmisję można obejrzeć za pośrednictwem Youtube.

Drużyna prowadzona przez Przemysława Frasunkiewicza w piątek w bardzo ładnym stylu pokonała Czechy i awansowała do najlepszej czwórki turnieju Dywizji B w Sofii. Przed naszymi młodymi koszykarzami teraz jeszcze trudniejszy test, ale zwycięstwo z Łotwą da nam już awans. W przypadku ewentualnej porażki dostaniemy jeszcze drugą szansę – grając o 3. miejsce z przegranym drugiego półfinału Rosja – Słowenia. Do europejskiej elity awansują 3 najlepsze ekipy turnieju.

Już o 17.15 spełnić się jednak może pozytywny scenariusz. Transmisja meczu Polska – Łotwa tradycyjnie na kanale FIBA w serwisie YouTube. Oto link:

