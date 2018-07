Mistrzostwa Europy U20: Mamy awans, mamy finał!

Młodzieżowa reprezentacja Polski wraca do Dywizji A! W półfinale turnieju w Sofii, po dramatycznym meczu i dogrywce, pokonaliśmy Łotwę 66:62. Bohaterem meczu był Adrian Bogucki.

Nike Zoom KD11 „Still KD” – zagraj w butach Kevina Duranta! >>

Polacy zaczęli inaczej niż niemal wszystkie dotychczasowe spotkania w turnieju – od wyraźnego prowadzenia. Sami pudłowaliśmy za często, ale Łotwa była jeszcze gorsza. Zaczęło się od 9:3 dla Polski i w miarę konsekwentnie budowaliśmy dalszą przewagę.

Skuteczność nie dopisywała, ale zdarzały się fajerwerki – akcje dwójkowe Adriana Boguckiego z Mikołajem Kurpiszem (zakończona wsadem tego drugiego), czy Jakuba Kobla z Łukaszem Kolendą (11 pkt. do przerwy) były naprawdę efektowne.

Dobrze broniąc pod koszem, zmusiliśmy Łotyszy do oddawania wielu rzutów z dystansu, ci kompletnie nie trafiali (3/21 do przerwy) i po 20 minutach było 29:18 dla Polski.

Po zmianie stron Łotwa nie poddawała się, ale mieliśmy sprawy pod względną kontrolą. Gdy rywale zmniejszyli przewagę do 10 oczek w 3. kwarcie, na koniec tej części dwa razy z rzędu trafił z dystansu Mikołaj Kurpisz i wyszliśmy na prowadzenie 46:32 po 30 minutach.

I gdy wydawało się, że wygrana jest już w kieszeni, wszystko zaczęło się sypać. Gorsze decyzje, pomyłki w obronie. Graliśmy źle w ataku, a Łotysze – szczególnie ich gwiazda Arturs Strautins – zaczęli trafiać z dystansu. Przewaga Polski topniała z każdą minutą, na 59 sekund przed końcem rywale dogonili nas w końcu. Była szansa na wygranie meczu w regulaminowym czasie, ale wybraliśmy kiepskie rozwiązanie.

Dogrywkę lepiej zaczęli Łotysze, ale w kocówce byliśmy trochę lepsi i dopisało nam szczęście. Po nieco przypadkowej akcji kluczową trójkę w ostatniej minucie trafił Adrian Bogucki (19 punktów, 18 zbiórek, 3 bloki w meczu), na linii wolnych nie zawiódł Jakub Kobel i drużyna Przemysława Frasunkiewicza mogła cieszyć się z awansu.

Poza świetnym Boguckim, bardzo dobrze grał Kolenda, który zanotował 20 punktów i 8 zbiórek. 14 punktów dodał Kurpisz.

Dzięki tej wygranej Polska zagwarantowała sobie awans do Dywizji A. W niedzielnym finale turnieju w Sofii zagra ze zwycięzcą meczu Rosja – Słowenia.

Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>

Nike Zoom KD11 „Still KD” – zagraj w butach Kevina Duranta! >>