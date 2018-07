Mistrzostwa Europy U20: Wygrana z Czechami, mamy półfinał!

Jeszcze tylko 1 wygrana dzieli młodzieżową reprezentację Polski od powrotu do elity. W ćwierćfinale turnieju Dywizji B w Sofii pewnie pokonaliśmy Czechy 91:70.

Musieliśmy ten mecz wygrać i zwycięstwo bardzo cieszy, ale cieszy również fakt, że w miarę turnieju gra reprezentacji Polski U20 wygląda coraz lepiej. Wreszcie potrafiliśmy także w ataku wykorzystać przewagę fizyczną pod koszem, zaskakiwaliśmy też rywala kombinowaną obroną.

Mecz był w miarę wyrównany w pierwszej kwarcie, kiedy popełniliśmy kilka błędów w defensywie. Po wejściu na parkiet Łukasza Kolendy (książkowe akcje p’n’r z Adrianem Boguckim) sytuacja się wyraźnie poprawiła i pierwszą kwartę wygraliśmy już 23:17.

Druga ćwiartka to popis gry w ofensywie Polaków. Punkty spod kosza zdobywali Adrian Bogucki i Bartłomiej Pietras, punktowali Kolenda i Dominik Rutkowski. Do przerwy prowadziliśmy 50:35, a powinniśmy nawet wyżej.

Po zmianie stron nastąpił spory zastój – stanęła gra w ataku, a skuteczni Czesi zdobyli aż 25 punktów w trakcie trzeciej kwarty i zbliżyli się nawet na dystans 5 oczek.

Na początku 4. kwarty kolejne trójki trafili jednak Mikołaj Kurpisz oraz (dwie) Dominik Rutkowski i odskoczyliśmy na bezpieczną, kilkunastopunktową przewagę. Pomogła obrona – rywale nie zdobyli punktu przez pierwsze 3.5 minuty tej części. Zwycięstwo w końcówce nie było już zagrożone.

Najskuteczniejszym graczem naszej drużyny był Rutkowski, z 17 punktami. Najlepszy występ w turnieju zaliczył Adrian Bogucki, który do efektownego double – double (14 pkt., 13 zbiórek) dołożył 5 asyst i 4 bloki. Łukasz Kolenda zanotował 15 punktów i 6 asyst. Za trafienia w ważnych momentach oraz cwaniacko wymuszane faule wypada też pochwalić Jakuba Kobla.

Polacy awansowali do półfinału, w którym w sobotę (godz. 17.15) zagramy z Łotwą. W drugim z półfinałów zagrają Rosja ze Słowenią. Do Dywizji A awansują 3 najlepsze zespoły turnieju.

