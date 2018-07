Mistrzostwa Europy U20: Wygrywamy finał ze Słowenią!

Siedem meczów, siedem wygranych i awans do Dywizji A w doskonałym stylu. Polska reprezentacja młodzieżowa wygrała ze Słowenią 71:60 w finale turnieju w Sofii.

Słowenia zaczęła z takim impetem i skutecznością (prowadzili 13:6), że wydawało się, iż zmiotą Polaków z parkietu. Nic takiego się nie wydarzyło. Po kilku minutach otrząsnęliśmy, zagraliśmy kilka razy mądrze pod kosz na Adriana Boguckiego i na koniec 1 kwarty był już remis 19:19.

Mecz stał się bardzo wyrównany, prowadzenie zmieniało się co chwilę, również obie drużyny grały trochę w kratkę – pokazują świetne zagrania na przemian z chaotycznymi. Polska zaliczyła dobry moment, gdy grę prowadził Jakub Kobel (11 pkt., 5 asyst) i do przerwy minimalnie wygrywaliśmy 33:32.

Po przerwie Słowenia wyraźnie straciła skuteczność, w czym także duża zasługa dobrej obrony naszej młodzieżówki. Coraz bardziej rozluźnieni, pewni siebie zawodnicy Przemysława Frasunkiewicza stopniowo budowali przewagę i na początku ostatniej kwarty prowadziliśmy już nawet 61:49, gdy z dystansu piękne rzuty zaczął trafiać Łukasz Kolenda (5/8 za 3 pkt.)

Na 2 minuty przed końcem Słowenia zbliżyła się jeszcze na dystans 9 oczek, ale wówczas celną trójką sprawę rozstrzygnął Mikołaj Kurpisz. Polska pewnie pokonała wyżej notowanego rywala i zwyciężyła w turnieju w Sofii. Za rok nasza kadra zmierzy się z najlepszymi w Europie – na turnieju Dywizji A!

