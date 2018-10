Mistrzostwa Europy w koszykówce na wózkach – Polska gospodarzem!

Organizatorem Mistrzostw Europy Dywizji A w 2019 roku będzie Polski Związek Koszykówki – zdecydowała Międzynarodowa Federacja Koszykówki na Wózkach (IWBF). Impreza odbędzie się latem w Wałbrzychu.

Mistrzostwa Europy w koszykówce na wózkach rozgrywane są co dwa lata. Do tej pory turnieje męskie oraz żeńskie odbywały się w jednym mieście, ale w tym roku IWBF rozdzieliła te imprezy. Kobiecy turniej ma zostać rozegrany w Rotterdamie, panowie rywalizować zaś będą w Wałbrzychu.

– W imieniu IWBF Europa gratuluję organizatorom mistrzostw Europy. Wierzymy, że oddzielna organizacja dwóch turniejów mistrzostw Europy przyczyni się do zwiększenia popularności koszykówki na wózkach – powiedział prezydent Międzynarodowej Federacji Koszykówki na Wózkach Walter Pfaller.

Turniej w Wałbrzychu ma odbyć się w dniach 28 sierpnia – 9 września. Mistrzostwa Europy będą stanowiły kwalifikację do igrzysk paraolimpijskich w 2020 roku. Do Tokio pojadą cztery najlepsze drużyny żeńskie oraz męskie w Europie.

– Bardzo cieszymy się, że Międzynarodowa Federacja Koszykówki na Wózkach nam zaufała. Koszykówka na wózkach w Polsce stale się rozwija, a ostatnie sukcesy reprezentacji tylko to potwierdzają – powiedział Grzegorz Bachański, prezes Polskiego Związku Koszykówki.

Na ostatnich mistrzostwach Europy w 2017 roku biało-czerwoni zajęli szóste miejsce, a reprezentant Polski Marcin Balcerowski znalazł się w pierwszej piątce turnieju. W sierpniu nasz zespół otarł się o strefę medalową mistrzostw świata, przegrywając w ćwierćfinale z Australią i zajął szóstą pozycję na rozgrywanej w Hamburgu imprezie.

Polska nie ma na swoim koncie medalu w mistrzostwach Europy w koszykówce na wózkach, ale dwukrotnie (2009 i 2011 rok) kończyła zmagania na czwartym miejscu. Podczas igrzysk paraolimpijskich w Londynie w 2012 roku Polacy zajęli ósme miejsce.

źródło: PZKosz

