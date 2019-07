Reprezentacja Polski, brązowi medaliści mistrzostw świata, nieoczekiwanie przegrała rywalizację o tytuł najlepszej drużyny w kraju. Mistrzem została ekipa StudioBudza/3x3Kołobrzeg, która wygrała finałowe spotkanie 22:18.

Finał tegorocznej edycji #LOTTO3x3 QUEST odbywał się na terenie Forum Gdańsk, jednak z powodu złych warunków atmosferycznych został przeniesiony pod dach CSA Politechniki Gdańskiej.

Nasza obecna kadra narodowa, 4-krotni Mistrzowie Polski, obecnie występujący pod nazwą Energa 3×3 Gdańsk (Przemysław Zamojski, Paweł Pawłowski, Michael Hicks oraz Marcin Sroka) byli faworytem turnieju, ale nie zdołali obronić tytułu. Po bardzo pewnych wygranych w ćwierćfinale i półfinale, ulegli w decydującym pojedynku i zajęli 2. miejsce.

Nowy mistrz Polski, drużyna StudioBudza/3x3Kołobrzeg, występował w składzie: Łukasz Diduszko, Maciej Adamkiewicz, Marcin Chudy, Marcin Zarzeczny. W nagrodę za tytuł na początku sierpnia zwycięski zespół poleci na FIBA 3×3 WORLD TOUR MASTERS do Pragi.

Trzecie miejsce w turnieju zdobyła drużyna SzukamyGraczy.pl w składzie: Arkadiusz Kobus, Michał Wojtyński, Piotr Niedźwiedzki, Wojciech Pisarczyk. Czwarte miejsce przypadło zespołowi Coco Jambo, który występował w składzie: Adrian Mroczek – Truskowski, Grzegorz Olech, Karol Michałek, Krzysztof Jakóbczyk.

W kategorii kobiet mistrzostwo Polski ponownie zdobył zespół 3cityTeam (Angelika Kuras, Anna Pawłowska, Karolina Formella), w finale pokonując Team Poland (Agnieszka Makowska, Jowita Ossowska, Katarzyna Śmietańska, Marta Marcinkowska) 21:11.

źródło: PZKosz

Miesiąc koszykarskich🏀 zmagań #3×3 i poznaliśmy Mistrza🏆🥇Polski🇵🇱

ℹ Finałowy mecz turnieju #LOTTO 3️⃣x3️⃣ QUEST⛹️‍♂️⛹️‍♀️ @PZKosz był prawdziwą kumulacją koszykarskich emocji zakończony niespodzianką❗Obrońca tytułu Energa 3×3 #Gdańsk pokonana przez Studio Budza 22-18💪Gratulacje👏 pic.twitter.com/KOonPBNLkY — LOTTO (@lotto_pl) July 7, 2019