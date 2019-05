Mistrzostwa Polski U16: Złote Gimnazjum na Ursynowie

UKS Gim 92 Ursynów Warszawa ze złotymi medalami mistrzostw Polski kadetów. Srebro dla kadetów z Opalenicy – to już trzecie medale dla małego klubu z Wielkopolski w tej kategorii wiekowej w ostatnich 10 latach. Brąz dla ekipy z Poznania.

Turniej finałowy zdominowały drużyny z dwóch województw: wielkopolskiego i mazowieckiego, które podzieliły się zwycięstwami w meczach o medale. Bohaterem złotych medalistów był Antoni Michalski, który dzięki świetnemu występowi w finale (33 pkt, 16/20 z gry, eval 38) zapewnił sobie nagrodę dla najlepszego gracza turnieju.

Wyniki ostatniego dnia:

Biofarm Basket Junior Poznań- MKS Ochota Warszawa 92:67

https://rozgrywki.pzkosz.pl/mecz/82739/biofarm-basket-junior-poznan—mks-ochota-warszawa.html

Basket Team w Opalenicy – UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 65:73

https://rozgrywki.pzkosz.pl/mecz/82740/basket-team-w-opalenicy—uks-gim-92-ursynow-warszawa.html

Rekordy finałów…

Punkty: Antoni Michalski (UKS Gim 92 Ursynów Warszawa) 33

Zbiórki: Jakub Wojciechowski (MKS Ochota Warszawa) 19

Asysty: Aleksander Wiśniewski (Biofarm Basket Junior Poznań) 12

Eval: Antoni Michalski (UKS Gim 92 Ursynów Warszawa) 38









Najlepsi w finałach…

Punkty

1-2. Bartosz Sitek (MKS Ochota Warszawa), Aleksander Wiśniewski (Biofarm Basket Junior Poznań) 22,8

3. Jan Jakubiak (Basket Team w Opalenicy) 19,3

4. Iwo Maćkowiak (Biofarm Basket Junior Poznań) 18,8

5. Antoni Michalski (UKS Gim 92 Ursynów Warszawa) 18,0

Zbiórki

1. Jakub Wojciechowski (MKS Ochota Warszawa) 14,2

2. Jan Jakubiak (Basket Team w Opalenicy) 13,5

3. Michał Grzeszak (Wilki Morskie Szczecin) 12,0

4. Maciej Michalski (UKS MOSM Bytom) 11,5

5. Mikołaj Rutkowski (Basket Team w Opalenicy) 11,0

Asysty

1. Aleksander Wiśniewski (Biofarm Basket Junior Poznań) 8,8*

2. Wojciech Nojszewski (MKS Ochota Warszawa) 6,0

3. Hubert Łałak (UKS 7 Trefl Sopot) 5,3

4-6. Mateusz Jakubiak (Basket Team w Opalenicy), Jan Jakubiak (Basket Team w Opalenicy), Maciej Michalski (UKS MOSM Bytom) 4,5

Eval

1. Aleksander Wiśniewski (Biofarm Basket Junior Poznań) 26,8*

2. Jan Jakubiak (Basket Team w Opalenicy) 26,5

3. Jakub Więckowski (Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra) 25,5

4. Hubert Łałak (UKS 7 Trefl Sopot) 20,3

5. Jakub Wojciechowski (MKS Ochota Warszawa) 19,0

* Był też najlepszym asystującym MP U18

Końcowa klasyfikacja

1. UKS Gim 92 Ursynów Warszawa

2. Basket Team w Opalenicy

3. Biofarm Basket Junior Poznań

4. MKS Ochota Warszawa

5. Wilki Morskie Szczecin

6. UKS MOSM Bytom

7. Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra

8. UKS 7 Trefl Sopot

Nagrody

Najlepszy strzelec – Aleksander Wiśniewski (Biofarm Basket Junior Poznań)

Najlepszy obrońca – Jakub Więckowski (Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra)

Pierwsza piątka

1. Szymon Kołakowski (UKS Gim 92 Ursynów Warszawa)

2. Aleksander Wiśniewski (Biofarm Basket Junior Poznań)

3. Bartosz Sitek (MKS Ochota Warszawa)

4. Mateusz Jakubiak (Basket Team Opalenica)

5. Jan Jakubiak (Basket Team Opalenica)

MVP – Antoni Michalski (UKS Gim 92 Ursynów Warszawa)

Michał Świderski, @miswid

