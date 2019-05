Mistrzostwa Polski U18: Złoci juniorzy z Gdyni (podsumowanie)

Juniorzy Asseco Arki Gdynia zostali złotymi medalistami MP U18 – srebro dla Trefla Sopot, brąz dla Exact Systems Śląsk Wrocław. MVP turnieju został wybrany Mateusz Kaszowski.

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Podsumowanie

1. Mecz finałowy był jednocześnie derbami Trójmiasta – to powtórka z 2013 roku. 6 lat temu w Słupsku w ostatnim meczu również zmierzyły się drużyny z Gdyni i Sopotu – wtedy złoto wygrał GTK (poprzednicy Asseco), a srebrne medale trafiły do Trefla. Co ciekawe, rozgrywającym sopocian był wówczas Paweł Dzierżak – a w Treflu 2019 tę rolę pełnił jego brat Wojciech.

2. To był drugi finał Asseco Arki w tym roku – w marcu grali o złoto MP U20, ale sensacyjnie przegrali z Koroną Kraków. Zwycięstwem w kategorii juniorów mogli więc zmazać tamto niepowodzenie – i to zrobili. W Gdyni mogą być bardzo zadowoleni z pracy trenera Milosa Mitrovica – to drugi rok z rzędu, kiedy grają w ścisłym finale zarówno U20, jak i U18, wcale nie mając w składzie wielu reprezentantów Polski.

3. Złote medale koszykarzom z Gdyni muszą smakować szczególnie dobrze, biorąc pod uwagę przebieg meczu. Jeszcze na 7 minut przed końcem przegrywali 47:57, ale zaryzykowali w obronie, wykorzystali nieskuteczność rywali i następne 150 sekund wygrali 11:1. Był remis i mecz zaczął się od nowa.

W decydujących akcjach instynkt lidera pokazał Mateusz Kaszowski (25 pkt, 10 zb., 5 prz.), wyzwanie po stronie sopocian podjął najlepszy na obwodzie Błażej Kulikowski, ale kto wie, czy najważniejszych punktów (na 67:63 w ostatniej minucie) nie rzucił dla gdynian Olaf Perzanowski – zresztą wychowanek UKS 7 Sopot, który przed tym sezonem przeniósł się do ekipy Asseco.

Kaszowski grał jak w transie i zasłużenie zgarnął nagrodę MVP oraz dołożył kolejne złoto do kolekcji – takie medale w U14 i U16 zdobył w barwach WKK Wrocław. Filigranowy, ale bardzo szybki i odważny obrońca z pewnością będzie podstawowym graczem kadry U18. Czy zostanie zauważony przez sztab pierwszego zespołu? A może trenerzy docenią kogoś innego, np. wszechstronnego Perzanowskiego czy Marcina Kowalczyka, uważanego przez niektórych za nie mniejszy talent od swojego starszego brata Sebastiana?









4. Mecz finałowy od początku był wyrównany, ale i nerwowy, stąd tym bardziej musi boleć sopocian wypuszczona w IV kwarcie szansa. Mieli argumenty w ręku, dwóch zdecydowanie najwyższych zawodników całego turnieju na boisku (Sebastian Rompa i Szymon Zapała mierzą po 210 cm), a jednak głowy im nie wytrzymały.

Pomijając okoliczności, srebrne medale są jednak ich sukcesem. Po turnieju finałowym MP U20 zostawili po sobie – delikatnie mówiąc – nie najlepsze wrażenie. Wtedy tłumaczono to młodym składem, widać było, że przewaga wzrostu nie idzie w parze z atletyzmem. W tej kategorii wiekowej przewaga była po ich stronie, więc i wynik był lepszy. W klubie mogą się cieszyć – dla młodzieżowego Trefla to pierwszy medal w rozgrywkach U20/U18 od 4 lat.

Mimo stopnia niżej na podium wydaje się, że to w Sopocie będą mieli większy wybór przy zapraszaniu juniorów na treningi do pierwszej drużyny. Naturalna powinna być próba wprowadzenia do treningu wspomnianych „wież” – Rompa ma już zresztą za sobą nawet debiut w EBL (Zapała jeszcze przez rok będzie trenować w SMS PZKosz), na boisku emanuje spokojem, lubi kończyć akcje półhakiem i coraz chętniej rzuca z półdystansu. Treningi z ekstraklasą ma już za sobą Benjamin Didier-Urbaniak, a postawą w turnieju finałowym zasłużył na to na pewno drugi z obwodowych – wspomniany wcześniej Kulikowski.

5. A propos Kulikowskiego – warto tu wspomnieć o świetnym połączeniu między Sopotem a… Ełkiem. Kulikowski jest wychowankiem Nenufara Ełk, tego samego klubu, z którego do Trójmiasta trafili Michał i Łukasz Kolenda (on sam do Sopotu trafił przez Warszawę). W składzie Trefla był też kolejny ełczanin, 16-letni rozgrywający Hubert Łałak, a następni uczą się już w sopockiej podstawówce. W kontekście częstych nieporozumień między dołem a górą piramidy szkoleniowej miło obserwuje się dobre przykłady.

6. Już po turnieju finałowym MP U20 pisałem: „A w MP U18 uważajcie na Kacpra Gordona ze Śląska Wrocław!”. Rzeczywiście, rozgrywający WKS był czołową postacią mistrzostw i głównym rywalem Kaszowskiego w wyścigu po MVP. Potrafi przejąć mecz, nie jest może jedynką typu „first-pass”, ale ma zadatki na lidera. Kto wie, jak potoczyłyby się losy całego turnieju, gdyby nie nieszczęśliwy splot okoliczności z półfinałowego meczu z Treflem, gdy musiał opuścić boisko ze względu na faul niesportowy, a w następnej kwarcie – techniczny.

7. Niestety, różnica między trójką medalistów a pozostałymi drużynami była ogromna. Czwarta w końcowej klasyfikacji Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk mecz o brąz przegrała aż 46:97, a z pozostałymi medalistami porażki były również wyraźne (-31 w półfinale z Asseco, -50 w meczu grupowym z Treflem). W Gdańsku nikt nie kryje, że sam awans do czwórki był dla drużyny ogromnym sukcesem, co nie zmienia jednak nie najwyższej oceny poziomu całego turnieju.









Wyniki ostatniego dnia:

Exact Systems Śląsk Wrocław – Szkoła Gortata Politechnika Gdańska 97:46

https://rozgrywki.pzkosz.pl/mecz/82556/exact-systems-slask-wroclaw—szkola-gortata-politechnika-gdanska.html

Trefl Sopot – Asseco Arka Gdynia 66:69

https://rozgrywki.pzkosz.pl/mecz/82557/trefl-sopot—asseco-arka-gdynia.html

Rekordy finałów…

Punkty: Mateusz Kaszowski (Asseco Arka Gdynia) 39

Zbiórki: Anton Azimka (Exact Systems Śląsk Wrocław) 16

Asysty: Mateusz Kaszowski (Asseco Arka Gdynia) 10

Eval: Sebastian Rompa (Trefl Sopot) 47

Najlepsi w finałach…

Punkty

1. Miłosz Góreńczyk (Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra) 22,5

2-3. Szymon Szmit (KS Procar Spójnia Stargard)

Mateusz Kaszowski (Asseco Arka Gdynia) 21,0

4. Kacper Gordon (Exact Systems Śląsk Wrocław) 18,0

5. Wojciech Tomaszewski (Biofarm Basket Junior Poznań) 16,5

Zbiórki

1. Anton Azimka (Exact Systems Śląsk Wrocław) 10,8

2. Wojciech Dymiński (Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra) 10,8

3. Sebastian Rompa (Trefl Sopot) 9,0

4. Szymon Zapała (Trefl Sopot) 8,8

5. Piotr Lis (Asseco Arka Gdynia) 8,4

Asysty

1. Aleksander Wiśniewski (Biofarm Basket Junior Poznań) 6,3

2. Mateusz Kaszowski (Asseco Arka Gdynia) 6,2

3. Kacper Gordon (Exact Systems Śląsk Wrocław) 4,4

4. Tomasz Madejski (WKK Wrocław) 4,3

5. Michał Huk (KS Procar Spójnia Stargard) 3,8

Eval

1. Sebastian Rompa (Trefl Sopot) 26,8

2. Mateusz Kaszowski (Asseco Arka Gdynia) 23,6

3. Miłosz Góreńczyk (Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra) 21,5

4. Szymon Szmit (KS Procar Spójnia Stargard) 20,0

5. Szymon Zapała (Trefl Sopot) 18,5

Końcowa klasyfikacja

1. Asseco Arka Gdynia

2. Trefl Sopot

3. Exact Systems Śląsk Wrocław

4. Szkoła Gortata Politechnika Gdańska

5. WKK Wrocław

6. Biofarm Basket Junior Poznań

7. KS Procar Spójnia Stargard

8. Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra

Nagrody

Najlepszy strzelec – Mateusz Kaszowski (Asseco Arka Gdynia)

Najlepiej rzucający za 3 – Kacper Gordon (Exact Systems Śląsk Wrocław)

Najlepiej zbierający – Anton Azimka (Exact Systems Śląsk Wrocław)

Pierwsza piątka

1. Błażej Czerniewicz (Szkoła Gortata Politechnika Gdańska)

2. Kacper Marchewka (Exact Systems Śląsk Wrocław)

3. Miłosz Korolczuk (Asseco Arka Gdynia)

4. Benjamin Didier-Urbaniak (Trefl Sopot)

5. Błażej Kulikowski (Trefl Sopot)

MVP – Mateusz Kaszowski (Asseco Arka Gdynia)

Michał Świderski, @miswid

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>