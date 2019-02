Mistrzostwa Polski U20: Kraków zaprasza na finały

Od środy do niedzieli (27.02–3.03) osiem najlepszych drużyn zagra w Krakowie o tytuł mistrza Polski juniorów starszych. Klub KS Korona Kraków zaprasza na mecze do hali SWFiS AGH, przy ul. Piastowskiej 26a.

Oficjalne produkty reprezentacji Polski – tylko w Sklepie Koszykarza >>

Grupa A: Exact Systems Śląsk Wrocław, KS Rosa Sport Radom, WKK Wrocław, MKS Pruszków

Grupa B: UKS Gim92 Ursynów Warszawa, KS AGH Korona Kraków, Asseco Arka Gdynia, Trefl Sopot

Los sprawił, że już w meczach grupowych będziemy świadkami dwóch spotkań derbowych (Wrocław, Trójmiasto), a cały turniej rozpocznie się w środę o 12:00 od świetnie zapowiadającego się meczu Śląsk-WKK.

Pełny terminarz:

https://rozgrywki.pzkosz.pl/liga/8/terminarz_i_wyniki/6/final.html

Transmisje wideo będą dostępne na kanale YouTube PZKosz:

https://www.youtube.com/watch?v=2RWXnCYWJXI

Przegląd finalistów

Exact Systems Śląsk Wrocław: ćwierćfinały 3-0, półfinały 3-0

Liderzy:

Jan Malesa (SG, ‘99, 187 cm) – 13,8 pkt, 5,7 zb., 6,0 as.

Maksymilian Zagórski (SF/PF, ‘99, 198 cm) – 15,2 pkt, 42% za 3. 8,2 zb.

Kacper Gordon (PG, ‘02, 186 cm) – 16,2 pkt, 41% za 3

KS Rosa Sport Radom: ćwierćfinały – nie grali, półfinały 3:0

Liderzy:

Norbert Ziółko (SG, ‘99, 189 cm) – 17,0 pkt, 45% za 3

Karol Nowakowski (SF/PF, ‘99, 198 cm) – 10,7 pkt, 10,7 zb.

WKK Wrocław: ćwierćfinały – nie grali, półfinały 2:1

Liderzy:

Łukasz Uberna (PF/C, ‘99, 201 cm) – 27,3 pkt, 11 zb., 1,7 bl.

Kacper Grzelak (SG, ‘99, 190 cm) – 5,0 pkt, 8,7 zb., 7,0 as.









MKS Pruszków: ćwierćfinały 2:1, półfinały 2:1

Liderzy:

Przemysław Kuźkow (SG, ‘99, 185 cm) – 24,3 pkt, 5,7 zb., 3,7 as., 2,7 bl.

Bartosz Proczek (SF, ‘00, 195 cm) – 22,7 pkt, 11,3 zb.

Jakub Chadaj (PF, ‘99, 195 cm) – 18,0 pkt, 43% za 3, 8,2 zb.

Kuba Przelazły (PG, ‘00, 191 cm) – 15,7 pkt, 8,3 as.

UKS Gim92 Ursynów Warszawa: ćwierćfinały 2:1, półfinały 2:1

Liderzy:

Bogdan Izrailewski (PG, ‘99, 184 cm) – 27,5 pkt, 50% za 3

Filip Drewniak (SF/PF, ‘99, 201 cm) – 13,2 pkt, 8,2 zb.

KS AGH Korona Kraków: ćwierćfinały 3:0, półfinały 2:1

Liderzy:

Maciej Koperski (PG/SG, ‘99, 190 cm) – 24,0 pkt, 5,3 zb., 4,8 as.

Patryk Kędel (C, ‘99, 201 cm) – 16,0 pkt, 9,3 zb.

Filip Pieniążek (SF, ‘99, 190 cm) – 9,5 pkt, 7,5 as.

Asseco Arka Gdynia: ćwierćfinały – nie grali, półfinały 2:1

Liderzy:

Maciej Leszczyński (PG/SG, ‘99, 192 cm) – 15, 7 pkt, 4,3 zb., 5,3 as.

Grzegorz Kamiński (SF/PF, ‘00, 200 cm) – 12,3 pkt, 4,3 as.

Filip Stryjewski (SG, ‘99, 193 cm)*

Trefl Sopot: ćwierćfinały 3:0, półfinały 2:1

Liderzy:

Sebastian Walda (SF, ‘00, 196 cm) – 13,5 pkt, 5,8 zb.

Wiktor Rajewicz (PG, ‘00, 181 cm) – 12,7 pkt, 6,2 as.

Benjamin Didier-Urbaniak (SG/SF, ‘01, 195 cm)*

* nie grali w ćwierćfinałach i półfinałach

Medalistów mistrzostw Polski juniorów starszych poznamy w niedzielę. Tytułu broni drużyna Asseco Arka Gdynia.

Michał Świderski, @miswid

