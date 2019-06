Po pierwszym dniu rywalizacji w Amsterdamie nasza reprezentacja koszykarzy z bilansem 2-0 zajmuje 1. miejsce w grupie D, jako jedyna bez porażki. W czwartek Polacy zagrają jeszcze z Brazylią i Japonią.

Po dwóch bardzo wyrównanych, dramatycznych wręcz, meczach wtorkowych mamy powody do optymizmu. Polska pokonała najpierw Australię 18:16 (relacja >>), a potem silną Łotwę 15:13 (relacja >>) i jest na dobrej drodze, aby awansować do dalszej fazy turnieju. Z grupy 5 zespołów wychodzą 2 najlepsze ekipy.

Sytuacja w naszej grupie, po 2 kolejkach spotkań, wygląda następująco:

Z 20 punktami w 2 spotkaniach, Michael Hicks jest jak dotąd liderem indywidualnej klasyfikacji strzelców turnieju. Oprócz niego, Polskę reprezentują: Paweł Pawłowski, Marcin Sroka i Przemysław Zamojski.

W czwartek zagramy dwa pozostałe spotkania grupowe: o godz. 17:55 z Brazylią i o 21.05 z Japonią. Transmisje na żywo będzie można za darmo śledzić na kanale FIBA w YouTube.

Jeśli awansujemy z grupy, znajdziemy się w ćwierćfinale, dalsze rozgrywki toczyć się będą systemem pucharowym.

