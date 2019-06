Ostatni mecz z Japonią przegraliśmy 17:21, ale było to już bez znaczenia dla układu tabeli. Polska wygrała rywalizację w grupie D mistrzostw świata w Amsterdamie i w sobotę zagra ćwierćfinał z Portoryko.

Polacy, po wygranej z Brazylią (relacja>>), wiedzieli już, że mają zagwarantowane pierwsze miejsce w grupie. Nie ukrywali, że priorytetem jest uniknąć kontuzji w ostatnim spotkaniu z Japonią. Cel udało się zrealizować kosztem kiepskiego występu i porażki 17:21.

Chociaż rywale grali zaledwie we trzech (kontuzja czwartego gracza), grając zachowawczo i ostrożnie Polacy pozwolili im zbudować przewagę, którą – mimo poważniejszej gry pod koniec – nie udało się już odrobić.

Nie zmienia to faktu, że Polska wygrała swoją grupę z bilansem 3-1 i zagra w ćwierćfinale. Naszym rywalem w sobotę o godz. 16.30 będzie drużyna Portoryko, która zajęła 2. miejsce w grupie B. Transmisję tradycyjnie będzie można zobaczyć na kanale FIBA w YouTube.

Punkty Polaków w meczu z Japonią: Hicks 12, Zamojski 3, Pawłowski 2, Sroka 0.

RW

