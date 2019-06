Reprezentacja Stanów Zjednoczonych w niedzielnym finale pokonała 18:14 Łotwę i zdobyła mistrzostwo świata 3×3. MVP został Robbie Hummel, były zawodnik m.in. Minnesota Timberwolves.

Amerykanie przeszli przez mistrzostwa bez porażki. W półfinale nie dali szans naszej reprezentacji wygrywając aż 22:8 (więcej TUTAJ), a w finale pokonali Łotyszy 18:14.

W meczu o złoto podobnie jak z Polakami narzucili od początku swoje warunki i prowadzili nieprzerwanie przez całe spotkanie. To pierwsze złoto mistrzostw świata dla USA w koszykówce 3×3.

Reprezentacja Stanów Zjednoczonych pojawiła się w Amsterdamie w składzie Kareem Madox, Canyon Barry, Damon Huffman i Robbie Hummel. Pierwszy z nich to były gracz Miasta Szkła Krosno, gdzie grał 3 lata temu.

Canyon Barry to z kolei syn gwiazdy NBA, Ricka Barry’ego, która można pamiętać z dość oryginalnego sposobu wykonywania rzutów wolnych. Jego brat przyrodni to Brent Barry, mistrz NBA z 2005 i 2008 roku.

Damon Huffman ze wszystkich czterech reprezentantów jest najwyżej w światowym rankingu – 23. miejsce. W Stanach z kolei jest na pierwszym miejscu jeśli chodzi o koszykówkę 3×3.

Ostatnim graczem jest Robbie Hummel, który swoich sił próbował w NBA (2 sezony w Minnesota Timberwolves), potem grał m.in. w Chimkach, a ostatnio tylko i wyłącznie poświęca się na grę 3×3.

Hummel był trzecim najlepszym strzelcem mistrzostw – w sumie 46 punktów (pierwszym był Michael Hicks – 71). Hummel został wybrany także MVP całego turnieju.

