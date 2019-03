Mistrzostwa Świata Niesłyszących odbędą się w Polsce

Międzynarodowy Komitet Sportu Niesłyszących (ICSD) zdecydował, że organizatorem 5. Mistrzostw Świata w 2019 roku będzie Polska. Turniej odbędzie się w dniach 26 czerwca – 6 lipca w Lublinie.

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Organizatorami MŚ są: Polski Związek Sportu Niesłyszących, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Miasto Lublin, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Polski Związek Koszykówki oraz Lubelski Związek Koszykówki.

Impreza rozgrywana będzie w Hali Globus oraz Hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli.

Polski Związek Sportu Niesłyszących ma bardzo duże doświadczenie w organizacji koszykarskich imprez w Kozim Grodzie. W 2009 roku w Lublinie odbyły się młodzieżowe Mistrzostwa Europy kobiet i mężczyzn, a rok później Mistrzostwa Świata do lat 21. Zawody otrzymały bardzo wysoką ocenę pod względem sportowym, a uczestnicy podkreślali doskonałą organizację mistrzostw.

Mistrzostwa świata głuchych rozgrywane są od 2002 roku. Pierwszy mundial odbył się w Atenach i zakończył zwycięstwami reprezentacji Stanów Zjednoczonych (wśród kobiet) oraz Grecji (wśród mężczyzn). Ostatnie MŚ miały miejsce w 2015 roku w tajwańskim Taoyuan. Wśród kobiet triumfowały Amerykanki, zaś w gronie mężczyzn trzeci raz z rzędu ze złotego medalu cieszyli się Litwini.

Na dzień 31 stycznia swój udział w MŚ potwierdziło 11 reprezentacji kobiecych oraz 16 męskich.

W turnieju kobiet wezmą udział:

Białoruś, Grecja, Japonia, Kenia, Litwa, Polska, Rosja, Stany Zjednoczone, Turcja, Ukraina i Włochy

W MŚ mężczyzn swój udział potwierdziły:

Argentyna, Białoruś, Grecja, Hiszpania, Izrael, Japonia, Kenia, Litwa, Polska, Rosja, Stany Zjednoczone, Tajwan, Turcja, Ukraina, Wenezuela i Włochy.

źródło: PZKosz

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>