Mistrzostwa U20: Asseco i WKK Wrocław w wielkim finale

Młodzież Asseco Gdynia pokonała w półfinale gospodarzy z Radomia, a WKK zwyciężyło Śląsk w derbach Wrocławia. Niedzielny finał zapowiada się bardzo ciekawie.

Buty, w których wymiana Kyrie Irving – możesz je mieć! >>

W pierwszym, wrocławskim półfinale, WKK wygrało ze Śląskiem 74:65. Dominującym w meczu graczem znów był Michał Jodłowski, który zdobył 19 punktów (9/13 z gry) i zanotował aż 15 zbiórek. Wszystko (włącznie z rzeczami czasem zbyt szalonymi) na boisku robił Jakub Kobel, który zgromadził 20 punktów, 8 zbiórek, 6 asyst, ale i 5 strat.

Śląsk zawiodła skuteczność, cały zespół w meczu trafił jedynie 32.9% rzutów z gry. Musiał, Bożenko czy Żelaźniak pudłowali rzut za rzutem. W meczu o brązowy medal wrocławianie zagrają z drużyną z Radomia.

W drugim z półfinałów Asseco, zaskakująco łatwo, pokonało Rosę. Zespół z Gdyni w tym turnieju także ma dominującego gracza. Tym razem Barłomiej Pietras zdobył 24 punkty (11/17 z gry), miał 11 zbiórek i aż 5 bloków. Bardzo dobry mecz zagrał także rezerwowy Albert Siłkowski, który trafił świetne 5/8 z dystansu, w meczu zanotował 20 punków i 7 zbiórek.

W zespole z Radomia zawiódł tym razem Mateusz Szczypiński, który trafił tylko 3 z 13 rzutów w meczu. Najlepszym graczem był Karol Nowakowski, który zdobył 17 punktów (8/11 z gry).

Plan niedzielnych meczów w klasyfikacji medalowej:

Finał: WKK Wrocław – Asseco Gdynia (godz. 13.30)

O 3 miejsce: Rosa Radom – Śląsk Wrocław (godz. 11.00)

Pozostałe miejsca w turnieju

5.MKS Dąbrowa Górnicza

6.Biofarm basket Poznań

7.Korona Kraków

8.Gim92 Ursynów Warszawa

