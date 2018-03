Mistrzostwa U20: Rosa i WKK Wrocław z pierwszego miejsca

Ostatni dzień fazy grupowej Mistrzostw Polski U20 przyniósł prawdziwy horror – po niezwykłej czwartej kwarcie Asseco Gdynia pokonało Biofarm Basket Poznań 80:69, awansując do półfinału.

W sobotnich półfinałach zagrają zatem:

WKK Wrocław – Śląsk Wrocław (godz. 17.00)

Rosa Radom – Asseco Gdynia (godz. 19.15)

Jak dokonało tego Asseco? Zespół z Poznania prowadził po trzech kwartach 53:49, aby ostatnie 10 minut meczu przegrać aż 6:21! Rywal potrzebował różnicy 10 punktów, wywalczył 11…

W drużynie z Gdyni znów świetnie zagrał Bartłomiej Pietras, który zanotował 25 punktów i 8 zbiórek, trafił 8/11 z gry. Filip Stryjewski dodał 18 punktów, 4 zbiórki i 5 asyst. Statystyki z meczu TUTAJ >>

W drugim z ważnych, piątkowych meczów Rosa Radom pokonała minimalnie Śląsk 72:70, dzięki czemu wygrała swoją grupę z bilansem 3-0. Wrocławianie mieli szansę, aby mecz jeszcze wygrać, albo przynajmniej doprowadzić do dogrywki, ale przy 2 punktach straty Tomasz Żeleźniak nie trafił wszystkich 3 rzutów wolnych.

Najwięcej punktów dla radomian zdobył Mateusz Szczypiński (24) i niewiele zabrakło mu do triple – double, ponieważ zanotował także 8 zbiórek i 7 asyst. Statystyki z meczu TUTAJ >>

Końcowe tabele obu grup turnieju w Radomiu:

Grupa A:

WKK Wrocław 2-1 Asseco Gdynia 2-1 Biofarm Basket Poznań 2-1 Korna Kraków 0-3

Grupa B:

Rosa Radom 3-0 Śląsk Wrocław 2-1 MKS Dąbrowa 1-2 UKS Gim92 Warszawa 0-3

