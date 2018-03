Mistrzostwa U20: Śląsk Wrocław z medalem

W meczu o 3. miejsce młodzieżowych mistrzostw Polski Śląsk pewnie pokonał Rosę Radom 87:71. Największą różnicę zrobili Jakub Musiał i Tomasz Żeleźniak.

Grający nieco młodszym składem gospodarze trzymali się w grze do przerwy – po 20 minutach było zaledwie 38:37 dla Śląska. W drugiej połowie dominowali już jednak wrocławianie, stopniowo budując bezpieczną przewagę.

Najlepszym graczem meczu był Jakub Musiał, który zanotował 19 punktów, 5 zbiórek i 5 asyst. Drużyna z nim na parkiecie była aż +27. Równie dobrze grał Tomasz Żeleźniak, któremu tym razem dopisywała skuteczność – trafił 4/8 z dystansu i był wszechstronny, dodając 9 zbiórek, 7 asyst i 3 bloki.

W zespole z Radomia dobrze wypadli niscy gracze – Kacper Rojek zdobył 20 punktów, a Norbert Ziółko 18, obaj mieli skuteczność z gry powyżej 70 procent. Tego czynnika, podobnie jak w półfinale, zabrakło u Mateusza Szczypińskiego, który trafił z 10 rzutów.

Śląsk ma zatem brązowy medal, o złoto zagrają także w niedzielę WKK Wrocław i Asseco Gdynia.

