Mistrzostwa U20: Złoto dla Asseco Gdynia

Pełna dominacja w najważniejszym meczu turnieju – Asseco w finale Mistrzostw Polski U20 pokonało WKK Wrocław 79:61. Trzecią drużyną turnieju był Śląsk Wrocław.

Zapowiadany pojedynek wyróżniających się graczy obu ekip – Barłomieja Pietrasa i Michała Jodłowskiego – zakończył się z grubsza remisem, ale Asseco tym razem miało zdecydowanie więcej atutów. Od 2. kwarty prowadziło coraz wyraźniej, utrzymując przewagę w granicach ok. 10 punktów. Przed czwartą częścią było 57:47 dla gdynian.

W decydujących momentach 4. kwarty obrona Asseco zdominowała próby w ataku WKK – przewaga w ciągu kilku minut sięgnęła 20 oczek i losy młodzieżowego mistrzostwa Polski były rozstrzygnięte.

Bartłomiej Pietras zanotował w meczu 21 punktów i 12 zbiórek, ale bohaterów było więcej. Swój najlepszy mecz w turnieju akurat w finale zagrał Grzegorz Kamiński, autor 20 punktów. Bardzo dobrą zmianę dał też Mateusz Kaszowski, który jest przecież byłym zawodnikiem WKK Wrocław. Wszechstronny Filip Stryjewski skończył mecz z 12 punktami, 9 zbiórkami i 6 asystami.

Dla wrocławian Michał Jodłowski zdobył 13 punktów i miał 16 zbiórek, Jakub Kobel miał 21 punktów, ale trafił tylko 5 z 20 rzutów (1/11 za 2…) WKK zbyt wyraźnie przegrało też walkę o zbiórki (39:50), by myśleć o sukcesie.

Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>

Ostateczna klasyfikacja turnieju finałowego Mistrzostw Polski U20:

1. Asseco Gdynia

2. WKK Wrocław

3. Śląsk Wrocław

4. Rosa Radom

5. MKS Dąbrowa Górnicza

6. Biofarm Basket Poznań

7. Korona Kraków

8. Gim92 Ursynów Warszawa

