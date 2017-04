Mistrzowie idą zgodnie z planem – już 2-0 dla Cavs

Znów byli bliscy zmarnowania wysokiej przewagi w końcówce, ale znów wygrali – mistrzowie z Cleveland pokonali Pacers 117:111 i w serii prowadzą 2-0.

Zobacz buty, w jakich gra LeBron >>

37 punktów Kyrie Irvinga, 27 punktów Kevina Love’a, 25 punktów LeBrona Jamesa – najważniejsi gracze mistrzów NBA grają już w trybie play-off i doprowadzili zespół do dobrej sytuacji po dwóch meczach – Cleveland Cavaliers mają bilans 12-0 w seriach play-off, które zaczynali od 2-0.

W poniedziałek kluczowy moment meczu nastąpił w trzeciej kwarcie, w której świetne dwie minuty miał Love – podkoszowy Cavs zdobył 10 punktów w dwie minuty i zrobiło się 89:70, a po trójce Irvinga w ostatniej akcji tej części gospodarze wygrywali 96:78.

Jednak Pacers zdołali się pozbierać, przez moment rzucili 13 punktów z rzędu, a 19 sekund przed końcem, po trójce Paula George’a zbliżyli się na 109:113. Love i Irving trafiali jednak rzuty wolne i przypieczętowali wygraną.

Liderzy Cavs byli bardzo skuteczni – Irving miał 14/24 z gry, Love 6/7 oraz 12/12 z wolnych, a James trafił 11 z 20 rzutów oraz miał 10 zbiórek, 7 asyst, 4 przechwyty i 4 bloki, choć także 8 strat. Błędów mistrzowie popełniali zresztą dużo – to właśnie aż 18 strat pozwoliło rywalom na pogoń.

George zdobył dla Pacers 32 punkty, Jeff Teague dodał 23. Ten drugi doznał jednak urazu nadgarstka w drugiej połowie, po meczu miał przejść odpowiednie badania.

Mecz nr 3 – w czwartek w Indianapolis.

W tych butach LBJ biegnie po kolejny tytuł >>