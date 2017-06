Mistrzowska dynastia z Zielonej Góry – przeszli do historii

Stelmet został czwartym klubem, który zdołał wygrać ekstraklasę w trzech kolejnych sezonach. Wcześniej udało się to Wybrzeżu, Śląskowi i Prokomowi.

Mieliśmy dotychczas sześć drużyn, które zdobywały mistrzostwo Polski więcej niż trzy razy, ale osiągnięcie tzw. dynastii czy też three-peat udało się tylko połowie z nich.

Pierwsze było Wybrzeże Gdańsk, które zdobywało złote medale w latach 1971-73, potem udało się to Śląskowi Wrocław (1979-81). Wrocławianie dominowali w lidze jeszcze na początku lat 90. (1991-94) oraz na przełomie wieków (1998-2002).

Potem nastała era Prokomu, który – pod różnymi nazwami i w różnych miastach -w latach 2004-12 był najlepszy w PLK w dziewięciu kolejnych sezonach.

Teraz mamy dominację Stelmetu, który nie tylko wygrał ligę w trzech ostatnich sezonach, ale też zagrał w swoim piątym finale z rzędu, zdobył szósty kolejny medal.

ŁC

