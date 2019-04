Mistrzowska obrona – Anwil nie oddał Stali parkietu

Świetnie zorganizowana defensywa i więcej pomysłów w ataku. Anwil we Włocławku pewnie pokonał Arged BMSlam Stal 84:76, zachowując 4. miejsce w tabeli i przewagę parkietu w ćwierćfinale przeciwko zespołowi z Ostrowa.

Wojciech Kamiński zdecydował się w tym spotkaniu na pierwszą piątkę bez Shawna Kinga, a z Ivanem Marasem i Mateuszem Kostrzewskim w strefie podkoszowej. Trener ostrowian zaskoczył chyba wszystkich taką decyzją, chyba nawet swoich zawodników, którzy przez ponad 4 minuty nie potrafili zdobyć punktów.

Włocławianie rozpoczęli od obrony match up, czyli jednej z wariacji obrony strefowej. W ataku za to od pierwszych akcji wielką ochotę do gry wykazywał Ivan Almeida. W pewnym momencie, tylko po punktach Kabowerdeńczyka, było 10:0 dla gospodarzy.

Zmiany i czas dla trenera Kamińskiego ożywiły trochę grę Stalówki, która zniwelowała straty z początku meczu do 5 punktów po 10 minutach gry. Sporo dało wejście Shawna Kinga, z którym nieraz aż w czterech włocławianie musieli walczyć o zbiórkę. Środkowy Stali skończył ten mecz z linijką 8 punktów, 17 zbiórek (6 w ataku).

Anwil konsekwentnie starał się zablokować pole trzech sekund w obronie, tym samym zmuszając koszykarzy z Ostrowa do rzutów za 3 punkty. Stal w samej pierwszej połowie oddał aż 18 prób zza łuku, trafiła 4.

Jednak Anwil w ataku sam popełniał błędy, do przerwy włocławianie mieli już 12 strat, co skutecznie uniemożliwiało im zbudowanie przewagi. Po 20 minutach było 40:36.









Z wyjściowym ustawieniem na drugą połowę Wojciech Kamiński już nie eksperymentował. Bez nieefektywnego na pozycji numer 4 Mateusza Kostrzewskiego, a z aktywnym Michałem Nowakowskim (9 punktów w 9 minut) i Shawnem Kingiem Stal wyglądała w tym spotkaniu zdecydowanie lepiej.

Gospodarze od startu drugiej połowy napędzali tempo, co dawało im kilkukrotnie okazje na łatwe punkty. Świetny cały czas był Almeida, który korzystał ze swoich przewag po zmianach krycia. Ivan skończył to spotkanie z dorobkiem 19 punktów w 18 minut.

W trzeciej kwarcie na parkiet po długiej przerwie wrócił Michał Michalak, jednak w tym meczu nie zaznaczył zbyt mocno swojej obecności. Anwil w podkręconym tempie czuł się dobrze, jednak szwankował cały czas powrót do obrony.

Stal czwartą kwartę rozpoczęła bez Caspera Ware’a i Shawna Kinga, ale za to rozegrał się Ivan Maras. Anwil z kolei pchał piłkę pod kosz, gdzie tyłem grał najpierw Walerij Lichodiej, a potem Michał Ignerski. Włocławianie spróbowali też obrony na całym parkiecie, która przyniosła przechwyt i punkty dające 12-punktową przewagę.

Dwie trójki Michała Ignerskiego na 6 minut do końca tego spotkania pogrzebały szanse na zwycięstwo Stali w tym spotkaniu. Weteran Anwilu zdobył w tym meczu 10 punktów. Anwil pomimo dużej przewagi cały czas bronił agresywnie polując na przechwyty.

Trzeba także przyznać, że włocławianom udało się skutecznie ograniczyć Caspera Ware’a. Amerykanin oddał 10 rzutów, większość w końcówce (13 punktów), co pokazuje, jak trudno było mu dziś grać przeciwko zespołowi Igora Milicicia.

Stal już nie dała rady odrobić strat, a na parkiecie pojawili się głębocy rezerwowi gospodarzy. Anwil ostatecznie wygrał to spotkanie 84:78.

Obie drużyny w najbliższych dniach zagrają ze sobą jeszcze przynajmniej 3 razy w serii ćwierćfinałowej. Dzięki wynikowi niedzielnego spotkania to Anwil będzie miał przewagę parkietu i to we Włocławku 2 maja rozpocznie się walka w playoff.

