Mistrzowski początek Euroligi – wyzwanie Adama Waczyńskiego

Unicaja Malaga wraca do elity i od razu zagra z potężnym Fenerbahce. Kapitan reprezentacji Polski zagra w Eurolidze po 9 latach. Teraz już na poważnie.

Unicaja napisała w poprzednim sezonie piękną historię – nie będąc faworytem, eliminując wyżej rozstawione zespoły, wygrała EuroCup i wywalczyła miejsce w Eurolidze. W niej triumfowało Fenerbahce, które po rundzie zasadniczej było piąte, ale potem – w drodze po trofeum – eliminowało Panathinaikos, Real i Olympiakos.

Dziś zagrają w Maladze, mecz od 20.45 będzie transmitował Polsat Sport Extra. Faworytem są oczywiście gracze ze Stambułu, którzy mimo odejścia Bodgana Bogdanovicia i Ekpe Udoha sprawiają wrażenie zespołu silniejszego niż rok temu – przyszli przecież Jason Thompson, Nicolo Melli, Brad Wanamaker, Sinan Guler i Marko Gudurić.

Wzmocniła się też Unicaja, ale nazwiska Sasu Salina czy Raya McCalluma nie robią takiego wrażenia. Mecz będzie świętem – Malaga czekała na Euroligę dokładnie 552 dni. Co ciekawe, sezon 2015/16 – ostatni przed reformą i ustanowieniem jednej ligi na 16 drużyn – zamykała właśnie meczem z Fenerbahce. Wówczas wygrała u siebie 71:67.

My będziemy patrzeć na Adama Waczyńskiego, który w Eurolidze już grał, to nie będzie jego debiut – w sezonie 2007/08 wystąpił w dwóch spotkaniach Prokomu Trefla Sopot: z Virtusem i Montepaschi. Miał wtedy niespełna 19 lat, zdobył cztery punkty.

Teraz czas na poważniejsze granie, choć pytanie w jakim wymiarze. Na początku tego sezonu, w trzech meczach ACB, Waczyński był raczej na końcu rotacji u Joana Plazy, ale to i tak oznaczało średnio 15,0 minuty. Kapitan reprezentacji rzucał po 5,7 punktu, trafił 4 z 7 trójek.

