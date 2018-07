Mladen Starcević trenerem SMS w Cetniewie – dobry ruch PZKosz

Powszechnie ceniony chorwacki trener, znany z rozwoju młodzieży, wraca do Polski. Mladen Starcević będzie pierwszym trenerem SMS PZKosz Cetniewo po odejściu Mariusza Niedbalskiego.

Mladen Starcević (55 lat) to uznany i przede wszystkim sprawdzony już w Polsce trener – najbardziej kojarzony z projektem Polonia 2011. Posiada kompetencje, aby poprowadzić projekt w Cetniewie i należy trzymać kciuki, aby ta współpraca miała charakter długofalowy.

Na powrót Starcevicia do Polski pozytywnie zareagowali m.in. jego byli podopieczni:

Uuuu łiiii ciekawa sprawa 😀 duże i pozytywne zaskoczenie. Chłopaki przejdą ciekawa szkole 😀 — Piotr Pamuła (@ppamula10) July 18, 2018



Treść oficjalnego komunikatu PZKosz:

55-letni Chorwat doskonale znany jest w Polsce z pracy w projekcie Polonia 2011 Warszawa, gdzie był koordynatorem młodzieży i pierwszym trenerem. W przeszłości awansował z tym zespołem z drugiej ligi aż do ekstraklasy. W tym klubie mógł pracować z wieloma późniejszymi reprezentantami Polski – z Mateuszem Ponitką i Michałem Michalakiem na czele.

Podczas EuroBasketu w 2011 roku Mladen Starcević był asystentem Alesa Pipana w seniorskiej kadrze. W swojej karierze pracował głównie w Chorwacji i Słowenii, m.in. w takich drużynach jak Cibona Zagrzeb i Olimpija Lublana.

– Chcemy rozwijać dotychczasowy projekt SMS PZKosz Cetniewo i szukaliśmy trenera, który byłby w stanie swoją postacią, charakterem, zachęcać do trenowania koszykówki. Naszą wizją jest przede wszystkim poprawianie jakości gry w koszykówkę, rozwijanie umiejętności, techniki. Mladen Starcević ma doświadczenie w szkoleniu młodzieży, jak i seniorów. To na czym nam zależy, to szkolenie na najwyższym poziomie, przekwalifikowanie zawodników na poziom europejski – trener Starcević jest jednym z najlepszych specjalistów w tej dziedzinie – mówi Grzegorz Bachański, prezes Polskiego Związku Koszykówki.

W ostatnich latach trenerem głównym SMS PZKosz Cetniewo był Mariusz Niedbalski, który od sezonu 2018/2018 będzie prowadził Miasto Szkła Krosno w Energa Basket Lidze.

Źródło: PZKosz

