Młody, obiecujący, legenda – po prostu „Dylu”

Filip Dylewicz, jeden z najbarwniejszych polskich koszykarzy w XXI wieku, kończy dziś 37 lat. W seniorskiej koszykówce gra już 20. sezon – wciąż jest młody i obiecujący, a jego kariera to pasmo ciekawych historii.

Zdobył siedem złotych, trzy srebrne i jeden brązowy medal mistrzostw Polski. Za młodu demolował obręcze efektownymi wsadami, potem błyszczał manewrami, ostatnio coraz bardziej wycofuje się na obwód, a z formą bywa już różnie. Ale Filip Dylewicz był i jest symbolem sopockiej koszykówki, jednym z największych ulubieńców kibiców Trefla. I jednym z najlepszych polskich koszykarzy w XXI wieku.

Jak pogra do czterdziestki, to napiszemy o nim tekst cztery razy większy.

Wszystko zawdzięcza babci

Pochodzi z Bydgoszczy, gdzie najpierw trenował piłkę nożną (był kiepskim bramkarzem), a potem kajakarstwo. Koszykówka? Nie lubił. Poszedł na trening, ale mu się nie spodobało.

– Wreszcie w 1992 roku moja babcia, która pracowała na basenie, opowiadała komuś o wysokim wnuczku. Poszedłem na trening, po dwóch miesiącach przeniosłem się do szkoły sportowej i się zaczęło. Babci zawdzięczam bardzo wiele – wychowywała mnie i mojego brata, choć było jej ciężko. Wszystko, co osiągnęliśmy, to jej gigantyczna zasługa – opowiadał później Filip.

Gwiazda juniorskiego Dream Teamu

To musiał być 1997 lub 1998 rok, gdy autor tego tekstu spotkał Filipa Dylewicza po raz pierwszy. Turniej „na Polonii” w hali przy Konwiktorskiej, młodsza o rok ekipa MKS MOS Pruszków próbuje grać z Treflem Sopot. Juniorskim Dream Teamem, o którym „Dylu” po latach powie tak: – Tamta drużyna była tak mocna, że przeciwnicy brali od nas autografy – Przemek Frasunkiewicz, Tomek Rospara, Paweł Kowalczuk, Bartek Potulski, Paweł Machynia. Niesamowita ekipa.

Pełna zgoda. Z tego turniejowego meczu pamiętam, że Dylewicz zdobył ze 26 punktów, z czego na pewno co najmniej 20 wsadami. Był jakimś kosmitą.

Young Star w Old Spice

W lutym 2003 roku, w ostatnim dniu okna transferowego, Dylewicz sam zadzwonił do prezesa Prokomu Trefla z prośbą, by ten puścił go na wypożyczenie do Pruszkowa. Miał już 23 lata, a w związku z tym, że do Sopotu przyjeżdżały kolejne gwiazdy, nie mógł się przebić do rotacji – w sezonie 2002/03 rozegrał do tego momentu ledwie 93 minuty w ośmiu meczach.

Prokom się zgodził, kluby podzieliły się pensją koszykarza, a w Pruszkowie, w którym drużynę Old Spice prowadził wówczas Arkadiusz Koniecki, „Dylu” spotkał się m.in. z Sherellem Fordem, Andrzejem Adamkiem, Milosem Sporarem czy Łukaszem Sewerynem. W 16 meczach miał średnio 10,2 punktu oraz 7,1 zbiórki – udowodnił, że jak najbardziej zasługuje na minuty w ekstraklasie.

Lider reprezentacji

Rok 2004 nie był udanym dla reprezentacji, eliminacje do EuroBasketu 2005 przegraliśmy z kretesem notując bilans 1-5 w grupie z Czechami, Słowenią i Francją. Ale w drużynie, w której grali m.in. Andrzej Pluta, Michał Ignerski, Eric Elliott i Maciej Lampe, to właśnie Filip Dylewicz był najlepszym strzelcem ze średnią 11,5 punktu na mecz.

Ale w kadrze „Dylu” wielkiej kariery nie zrobił. Zagrał na tylko jednym EuroBaskecie, tym w 2007 roku, który zakończył się trzema porażkami (jego średnie: 7,7 punktu oraz 8,0 zbiórki). Z różnych względów Dylewiczowi nie było po drodze z trenerami, a on – z czasem gracz coraz bardziej ceniony i gwiazda ligi – chyba też niezbyt dobrze czuł się w reprezentacji jako gracz z końca ławki.

Debiut w Eurolidze

– Nie taka straszna ta Euroliga… – powiedział we właściwy sobie sposób 24-letni „Dylu” po swoim pierwszym meczu elicie. Mecz wygranym 66:64 na wyjeździe z Partizanem Belgrad, meczu, w którym on zdobył 11 punktów, miał 3 zbiórki, 2 przechwyty i asystę.

Ciekawe, że tamten debiutancki sezon w Eurolidze był dla Dylewicza najlepszym – skrzydłowy Prokomu notował średnio po 7,8 punktu oraz 4,5 zbiórki, w kolejnych pięciu (także w Turowe), statystyki były słabsze. W sumie „Dylu” rozegrał w Eurolidze 79 spotkań, w których średnio rzucał po 5,2 punktu oraz miał po 3,8 zbiórki.

Ekstaza przed Olympiakosem

30 listopada, po wyjazdowym meczu w Pireusie (Prokom przegrał 65:70, Dylewicz zdobył 10 punktów), badanie antydopingowe wykazało w jego organizmie obecność środka z grupy stymulantów. „Dylu” przyznał się, że wziął tabletkę ekstazy i dostał najniższy wymiar kary – został zdyskwalifikowany przez FIBA na trzy miesiące. – To smutna historia, która przy moim nazwisku postawiła wielką kreskę – mówił koszykarz trzy lata później.

– Z perspektywy czasu wiem, że dzięki temu nauczyłem się wielu rzeczy i wyciągnąłem pewne wnioski. Gdyby nie ta kontrola, pewnie wciąż tkwiłbym w złej sytuacji. Zdecydowanie za dużo imprezowałem w towarzystwie, które mogło sobie pozwolić na robienie rzeczy, których ja nie mogłem, a chciałem robić – tłumaczył.

Koszykówka to zawód

Teraz pewnie jest trochę inaczej, ale kilka lat temu życzliwie śmialiśmy się z Filipa Dylewicza, który otwarcie przyznawał, że nie interesuje się koszykówką. W 2008 roku robiłem z nim wywiad, który zacząłem od pytań podstawowych – kto jest mistrzem NBA i Euroligi, kto broni złota na igrzyskach, gdzie gra LeBron James. Wynik testu? 2,5 na 4, bo mówiąc „Cleveland Cavaliers” Dylewicz raczej sam pytał niż odpowiadał.

– Nie jestem wielkim fanem oglądania tej dyscypliny i absolutnie nie czuję obowiązku, żeby się na tym znać. Najważniejsza jest dla mnie gra na wysokim poziomie, a nie to, żeby wiedzieć, czy Kobe Bryant zdobył 60 punktów w NBA. Nie podniecam się tym. Numerem jeden jest motoryzacja. Kocham też zwierzęta, mam psa. Oczywiście oprócz pracy zawodowej, czyli koszykówki, która zabiera mi ogromną część czasu – tłumaczył. Potem założył rodzinę, więc hierarchia wartości jest już na pewno inna.

MVP finału finałów

Pewnie mało kto pamięta, że w finałowym starciu Turowa z Prokomem z 2008 roku, które sopocianie wygrali po siedmiu wielkich meczach, to właśnie Dylewicz, a nie Milan Gurović, David Logan, Thomas Kelati czy Donatas Slanina, został MVP. A to był przecież finał finałów, na pewno najlepszy finisz walki o tytuł w XXI wieku.

W meczu nr 7, który Prokom wygrał na wyjeździe 76:70, Gurović był fantastyczny, zdobył 36 punktów i 10 zbiórek. Był naturalnym kandydatem do MVP, ale za bójkę i zawieszenie liga nie zdecydowała się go wyróżniać. Wyróżniono Dylewicza, który grał solidnie, ale nie rewelacyjnie (11,1 punktu oraz 6,1 zbiórki). Zaczął od ledwie 13 punktów w trzech meczach, ale potem rzucał 18, 26 i 14. W decydującym meczu „Dylu” zdobył tylko 7 „oczek”, ale trafiał w najważniejszych momentach – na przełomie trzeciej i czwartej kwarty, kiedy Turów przez chwilę prowadził (najwyżej 55:52 i 61:58).

Na saksach we Włoszech

W 2009 roku, w wieku 29 lat, Dylewicz wyjechał za granicę, do włoskiego Air Avelino. Jego nowy klub w poprzednim sezonie 2008/09 grał w Eurolidze, ale w LegaBasket zajął dopiero 11. miejsce i „Dylu” w pucharach nie zagrał.

– Nie szukałem supersilnego klubu, tylko takiego, w którym dostanę dużo minut i będę mógł pokazać się za granicą – tłumaczył Dylewicz. W Avellino grał obok Szymona Szewczyka i zdobywał średnio 5,6 punktu oraz 3,9 zbiórki, grając po 20 minut w 28 meczach.

Życiowy mecz we Włocławku

W PLK, w której debiutował w sezonie 1997/98, rozegrał już 579 meczów (dane za Pulsem Basketu). Rzucił w nich 5391 punktów, co daje średnią 9,3 na mecz. Zanotował też 2971 zbiórek (średnio 5,1) oraz 868 asyst (1,5 na mecz).

Rekordowy mecz? 6 kwietnia 2011 roku we Włocławku, w czwartym meczu ćwierćfinału play-off, Dylewicz zdobył 30 punktów trafiając 10 z 17 rzutów z gry oraz 7 z 12 wolnych. Poprowadził Trefl do wygranej 99:89 po dogrywce i do awansu do półfinału. W tamtym sezonie był jedną z największych gwiazd ligi.

Zresztą nie tylko w tamtym.

