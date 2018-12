Młodzieżowe Mistrzostwa Europy: Znamy rywali Polaków!

W Belgradzie wylosowano dziś grupy młodzieżowych turniejów ME. Nasza drużyna do lat 20, która awansowała do Dywizji A, zmierzy się z przeciwnikami z najwyższej, europejskiej półki.

Turnieje Mistrzostw Europy tradycyjnie odbędą się w wakacje. Tym razem będziemy mogli emocjonować się także rywalizacji w Dywizji A, ponieważ – prowadzona przez Przemysława Frasunkiewicza, reprezentacja Polski U20 w tym roku w doskonałym stylu awansowała na najwyższy poziom młodzieżowych rozgrywek.

ME 2019:

U20 Dywizja A (13-21.07, Tel Awiw, Izrael)

Grupa D: Litwa, Grecja, Słowenia, POLSKA

U18 Dywizja B (26.07-4.08, Oradea, Rumunia)

Grupa A: POLSKA, Estonia, Szwajcaria, Belgia, Rumunia, Bułgaria

U16 Dywizja B (8-17.08, Podgorica, Czarnogóra)

Grupa A: Kosowo, Szwecja, Norwegia, Bułgaria, POLSKA, Węgry.

Wszystkie grupy i składy turniejów młodzieżowych (także dziewcząt) znajdziesz TUTAJ >>

