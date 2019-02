Mo Soluade królem wsadów – konkurs bez fajerwerków

Mo Soluade przede wszystkim swoje wsady kończył, czy zapewnił sobie zwycięstwo w konkursie wsadów. Poziom rywalizacji nie stał na wysokim poziomie, a od ciekawych dunków więcej było nieudanych prób.

Zwycięzcą konkursu wsadów został zawodnik Legii, Mo Soluade!!! pic.twitter.com/lIoMo9fH9Y — Legia Kosz (@LegiaKosz) February 16, 2019

Sześciu uczestników, po dwóch z jednego klubu, wzięło udział w Lotto Konkursie Wsadów. Kacper Borowski i Devonte Upson z TBV Startu Lublin, Mo Soluade i Michał Kołodziej z Legii Warszawa i Mathieu Wojciechowski oraz Cleveland Melvin z MKSu Dąbrowa Górnicza.

Punktacja (1 runda):

Kołodziej – 50

Upson – 80

Wojciechowski – 69

Soluade – 77

Borowski – 82

Melvin – 71

Najefektowniejszy dunk pierwszej rundy należał zdecydowanie do Clevelanda Melvina. Jedyny minus to to, że wykonał go dopiero w ostatniej, trzeciej próbie. Drugi wsad wymagał wielu prób, co rzuciło się na słabe oceny i brak awansu do finału. Dużo luzu i energii pokazał Wojciechowski, który idealnie pasuje do tego typu konkursów, ale jego wsady nie do końca mu wyszły.

Finałowa runda składała się z trzech najlepszych dunkerów po dwóch wsadach.

Punktacja:

Upson – dwa niecelne

Borowski – 69

Soluade – 88

W finale kapitalny wsad zaprezentował Soluade. Upson swoją próbę spalił – nie udało mu się przełożyć piłki pod nogą. Druga też była nie udana i cały występ nieco rozczarował. Borowski skończył swoją próbę na dużym zasięgu, co dodawało im efektowności.

W drugiej próbie Mo znów zakręcił windmilla, co sprawiło, że jego oceny nie mógłby być dobre. Borowski próbował skończyć konkurs dunkiem pod nogą, ale nie udało mu się to. Soluade zwycięzca.

Grzegorz Szybieniecki

W drugiej finałowej serii konkursu wsadów Mo Soluade zdobył 40 pkt. Łącznie uzyskał 88 punktów. Czy to da mu zwycięstwo, przekonamy się za moment. pic.twitter.com/UyUQU91hlB — Legia Kosz (@LegiaKosz) February 16, 2019