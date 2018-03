Monster! Co za występ Dwighta Howarda – 32 oraz 30!

Niesamowite 32 punkty i 30 zbiórek to dopiero drugi taki wyczyn w NBA od 36 lat. Środkowy Hornets poprowadził swój zespół do wygranej 111:105 z Brooklyn Nets.

adidas Harden Vol. 2 – to są buty na miarę MVP! >>

Dwight Howard w wyjazdowym meczu na Brooklynie zagrał najlepszy statystycznie mecz w karierze. Zanotował 32 punkty (10/17 z gry, 12/21 z wolnych) i aż 30 zbiórek.

Jego niezwykłe osiągnięcia i dominacja pod koszem były kluczowe w pościgu zespołu z Charlotte, który przegrywał już z Nets już różnicą 23 punktów, ale odrobił stratę i wygrał.

Poprzednim graczem, który zaliczył osiągnięcie na takim poziomie był Kevin Love – w barwach Timberwolves w 2010 roku miał 31 punktów i 31 zbiórek w meczu przeciwko Knicks. Od jeszcze wcześniejszego minęło aż 36 lat – występ na 30+30 w 1982 roku zaliczył Moses Malone, który zanotował 38 punktów i 32 zbiórki.

Niezwykła dominacja Howarda wyglądała tak: