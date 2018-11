Monster Giannis demoluje – co za wsady Greka! (WIDEO)

Giannis Antetokounmpo zanotował triple double i przynajmniej kilka kosmicznych akcji, które poderwały publiczność na równe nogi. Milwaukee Bucks rozbili Sacramento Kings 144:109 i mają już bilans 8-1.

„The Greek Freak” w niedzielnym meczu z Kings dał efektowny pokaz swoich możliwości i postępów, które wciąż robi. W 30 minut na parkiecie zanotował 26 punktów, 15 zbiórek i 11 asyst, trafił świetne 8/11 rzutów z gry. Rywale z Sacramento byli bezradni – spotkanie po 3 kwartach było już rozstrzygnięte.

Przy okazji Giannis Antetokounmpo zademonstrował atletyzm, który nawet w skali NBA robi wrażenie. Zwłaszcza jego dwie akcje z początku II połowy z pewnością jeszcze długo będą przypominane. Zobaczcie zresztą sami!

