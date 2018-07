Montrezl Harrell w Clippers – Gortatowi zrobi się ciasno

Po odejściu DeAndre Jordana do Dallas Mavericks zdawało się, że Marcin Gortat w barwach Los Angeles Clippers też będzie graczem pierwszej piątki. W zespole z Miasta Aniołów nie zabraknie jednak konkurencji dla Polaka.

Clippers podpisali bowiem w sobotę dwuletni kontrakt z zastrzeżonym wolnym agentem Montrezlem Harrellem, czyli środkowym, który trafił do Los Angeles ubiegłego lata. Wtedy to odchodzący z drużyny Chris Paul zdecydował się pomóc Clippers i zaaranżował transfer typu sign-and-trade z Houston Rockets, w ramach którego do L.A. przeniósł się m.in. Harrell.

24-letni center/silny skrzydłowy (203 cm) od samego początku swojej przygody w nowym klubie pokazał się jako solidny zmiennik dla DeAndre Jordana, notując średnio 11.0 punktów i 4.0 zbiórek w średnio 17.0 minut, jakie spędzał na parkiecie. Ogółem zagrał w 76 spotkaniach sezonu regularnego, trafiając też bardzo dobre 63.5 procent swoich prób z gry. W przyszłym sezonie o minuty powalczy więc z Gortatem.

Na pozycji numer pięć dla Clippers zagrać może jeszcze ulubieniec kibiców Boban Marjanović, natomiast przed zespołem z Los Angeles jeszcze kilka decyzji do podjęcia. W składzie znajduje się bowiem teraz 18 graczy, z czego dwóch – Patrick Beverley oraz CJ Williams – ma niegwarantowane umowy. Na start sezonu w zespole może pozostać maks. 15 zawodników.

Obrońcy: Patrick Beverley, Milos Teodosić, Shai Gilgeous-Alexander, Jawun Evans, Avery Bradley, Lou Williams, Sindarius Thornwell, Jerome Robinson

Skrzydłowi: Danilo Gallinari, Tobias Harris, Wesley Johnson, Sam Dekker, CJ Williams, Luc Mbah a Moute, Mike Scott

Podkoszowi: Marcin Gortat, Boban Marjanović, Montrezl Harrell

Kolejne tygodnie w Los Angeles zapowiadają się bardzo ciekawie, podobnie zresztą jak i sam sezon, bo do Clippers dołączyło dwóch ciekawych pierwszoroczniaków w osobach Gilgeous-Alexandera oraz Robinsona. Największymi gwiazdami zespołu pozostają Gallinari, Harris oraz Williams, a my najbardziej będziemy czekać na akcje pick-and-roll dwójki Teodosić – Gortat.

Tomek Kordylewski

