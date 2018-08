Morayo Soluade – Brytyjczyk poprowadzi grę Legii

Rozgrywający o bardzo dobrych warunkach fizycznych, grający ostatnio epizody w ACB i Eurolidze, będzie nową jedynką w Warszawie. Morayo Soluade to ostatnio także reprezentant seniorskiej kadry Wielkiej Brytanii.

Nike LeBron Soldier 12 – zagraj w butach LeBrona Jamesa! >>

Morayoninuoluwa Chukwemeka Soluade – tak efektownie brzmi pełne imię i nazwisko nowego gracza Legii (23 lata, 196 cm), który koszykarsko wychował się w Hiszpanii, przede wszystkim w młodzieżowych drużynach Unicaji Malaga.

Ostatnie sezony to już oczywiście dorosła koszykówka. W sezonie 2016/17 Soluade występował przede wszystkim w hiszpańskiej 2. lidze w barwach San Pablo Burgos. Spędzał na boisku po niecałe 19 minut, notował 6.7 punktu oraz 2.6 asysty na spotkanie, trafiał 44% rzutów z gry, w tym 39% z dystansu.

W ubiegłym sezonie wrócił do szerokiego składu pierwszej drużyny z Malagi, dostając od czasu do czasu szansę w meczach ACB oraz Euroligi. W tych drugich rozgrywkach pojawił się na boisku 11 razy, zwykle w końcówkach spotkań – notował średnio 2.2 punktu oraz 1.2 asysty, spędzał na boisku 10 minut.

Był reprezentantem Wielkiej Brytanii w kadrach młodzieżowych, zagrał też ostatnio 2 mecze w seniorskiej reprezentacji swojego kraju. Soluade jest trzecim nowym obcokrajowcem w Legii przed tym sezonem, jednocześnie trzecim zawodnikiem przychodzącym z rezerw silnego klubu – wcześniej zatrudniono Białorusina Romana Rubinsztajna ze Smaków Mińsk oraz Rosjanina Rusłana Patiejewa z Chimek Moskwa.

TS

Nike LeBron Soldier 12 – zagraj w butach LeBrona Jamesa! >>