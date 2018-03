Tak może tylko JR Smith – zawieszony za rzut zupą

Karuzela absurdów wokół Cavs nie ma końca. W piątek okazało się, że zawieszenie JR Smitha przez klub z Cleveland nastąpiło z rekordowo bezsensownego powodu.

JR Smith nie wystąpił w czwartkowym spotkaniu Cavaliers z Sixers, które wicemistrzowie NBA na własnym parkiecie przegrali 97:108. Pierwsze doniesienia były dosyć lakoniczne – poinformowano jedynie, że chodziło o sprawy wewnątrz drużyny, a zawodnika odsunięto tylko na ten jeden mecz.

Dopiero następnego dnia okazało się, z jaką bzdurą mamy do czynienia.

JR Smith was suspended for throwing a bowl of soup at Cavs assistant coach Damon Jones, sources tell @mcten & me: https://t.co/OYA1xAW7t5

— Brian Windhorst (@WindhorstESPN) March 2, 2018