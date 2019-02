Śląsk, Rosa, Arka i Korona pewnie i wysoko wygrały swoje spotkania w dniu otwarcia Mistrzostw Polski juniorów starszych. Kamil Jewuła z Krakowa trafił aż 9 razy z dystansu.

adidas Harden Vol. 2 – w tych butach James Harden gra jak MVP >>

Wyniki:

WKK Wrocław – Exact Systems Śląsk Wrocław 62:89 (relacja >>)

MKS Pruszków – KS Rosa-Sport Radom 89:102 (relacja >>)

Asseco Arka Gdynia – Trefl Sopot 92:52 (statystyki >>)

UKS Gim 92 Ursynów Warszawa – KS AGH Korona Oknoplast Kraków 58:88 (statystyki >>)

Najwięcej…

Punkty: Przemysław Kuźkow (MKS), Norbert Ziółko (Rosa-Sport), Kamil Jewuła (KS AGH Korona Oknoplast Kraków) – 27

Zbiórki: Patryk Pachołek (KS AGH Korona Oknoplast Kraków) – 14

Asysty: Kuba Przelazły (MKS) – 11

Eval: Norbert Ziółko (Rosa-Sport) – 29

Niezłe numery:

– 19 oddanych rzutów za 3, w tym 9 celnych 17-letniego Kamila Jewuły (KS AGH Korona Oknoplast Kraków). Już w pierwszej połowie krakowianin miał na liczniku 7/12 i tylko należy żałować, że licznik nie doszedł do 10.

– jego kolega z drużyny Patryk Kędel zebrał 10 piłek – wszystkie w ataku

– 27, 13, 40, 30 – w pierwszym dniu turnieju finałowego mecze kończyły się średnio różnicą 27,5 pkt. Gdyby nie pogoń MKS Pruszków w IV kwarcie spotkania z Rosą-Sport Radom, byłoby jeszcze bardziej efektownie.

Double-double:

Łukasz Uberna (WKK) – 11 pkt, 10 zb.

Karol Nowakowski (Rosa-Sport) – 14 pkt, 13 zb.

Szymon Walski (Rosa-Sport) – 10 pkt, 10 zb.

Patryk Pachołek (KS AGH Korona Oknoplast Kraków) – 10 pkt, 14 zb.

Patryk Kędel (KS AGH Korona Oknoplast Kraków) – 12 pkt, 10 zb.

Michał Świderski, @miswid

adidas Harden Vol. 2 – w tych butach James Harden gra jak MVP >>