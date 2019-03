MP U20 – Dzień 2: Znamy skład półfinałów!

Faworyci nie zawiedli, choć tym razem nie brakowało emocji. Rosa Radom dopiero po 2 dogrywkach pokonała WKK Wrocław. Maciej Koperski z Krakowa zdobył aż 31 punktów.

Wyniki:

Exact Systems Śląsk Wrocław – MKS Pruszków 85:70 (statystyki >>)

KS Rosa-Sport Radom – WKK Wrocław 82:80 (statystyki >>)

Asseco Arka Gdynia – UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 72:41 (statystyki >>)

Korona Oknoplast Kraków 73:89 (statystyki >>)

Najwięcej…

Punkty: Maciej Koperski (Korona) – 31

Zbiórki: Mikołaj Krakowiak (Rosa-Sport) – 19

Asysty: Kacper Gordon (Śląsk), Kuba Przelazły (MKS) – 6

Eval: Jan Malesa (Śląsk) – 27









Niezłe numery:

– 2 dogrywki były potrzebne do wyłonienia zwycięzcy meczu między WKK a Rosa-Sport. Nic dziwnego, że niektórzy zawodnicy mogą pochwalić się niezłymi „nadgodzinami” – Karol Nowakowski z Radomia spędził na boisku 47:02, a Michał Kroczak z WKK – 48:14,

– Koszykarze WKK próbowali wygrać mecz wbrew zasadzie, że trójkami meczu się nie wygrywa – oddali 44 rzuty za 3 i 37 rzutów za 2. Na ich nieszczęście ci, co rzucali najwięcej, mieli fatalną skuteczność – Łukasz Uberna trafił tylko 2 z 11 rzutów, a Michał Kroczek 1 z 12.

– Po kanonadzie z pierwszego dnia Kamil Jewuła wyraźnie spuścił z tonu – rzucał za 3 tylko dwa razy, ani razu nie trafił. Pałeczkę strzelca przejął od niego Maciej Koperski (8/14).

Double-double:

Aleks Żmijak (Śląsk) – 16 pkt, 10 zb.

Jan Malesa (Śląsk) – 23 pkt, 13 zb.

Bartosz Proczek (MKS) – 19 pkt, 12 zb.

Mikołaj Krakowiak (Rosa-Sport) – 15 pkt, 19 zb.

Michał Sitnik (WKK) – 19 pkt, 10 zb.

Fryderyk Matusiak (WKK) – 10 pkt, 15 zb.

Mateusz Nowacki (Korona) – 21 pkt, 14 zb.

Michał Świderski, @miswid

