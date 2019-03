MP U20: Dzień 3. Pościg Ursynowa, znamy półfinalistów

KS Rosa-Sport Radom z Asseco Arka Gdynia oraz KS AGH Korona Oknoplast Kraków z Exact Systems Śląsk Wrocław zagrają w sobotnich półfinałach Mistrzostw Polski U20.

Wyniki meczów piątkowych:

Exact Systems Śląsk Wrocław – KS Rosa-Sport Radom 74:71

WKK Wrocław – MKS Pruszków 82:92

UKS Gim 92 Ursynów Warszawa – Trefl Sopot 72:67

KS AGH Korona Oknoplast Kraków – Asseco Arka Gdynia 66:78

Najwięcej…

Punkty: Przemysław Kuźkow (MKS), Jakub Chadaj (MKS) – 25

Zbiórki: Karol Nowakowski (Rosa-Sport), Bartosz Proczek (MKS) – 13

Asysty: Kacper Grzelak (WKK) – 6

Eval: Bartosz Proczek (MKS) – 31

Niezłe numery:

– W połowie III kwarty UKS Gim 92 Ursynów Warszawa przegrywał z Treflem Sopot 26:46. Najwyraźniej trener Marek Popiołek przejął od Mike’a Taylora sporo pozytywnej energii, gdyż zdołał przekonać swoich podopiecznych, że mecz jest jeszcze do wygrania. Ostatnie półtorej kwarty wygrali 46:21 i cały mecz 72:67

– Sopocianom z pewnością nie pomogła wiara w rzuty z dystansu – w całym meczu zanotowali 4/30, a Patryk Pułkotycki wykręcił nawet okrągłe 0/10

– 12 punktów dla drużyny z Warszawy rzucił Antoni Michalski, który urodził się 30 kwietnia 2003 roku. To jeszcze zawodnik z kategorii U16 – niezły numer, jak na kategorię U20.

– Pierwsze zwycięstwo w turnieju odniósł MKS Pruszków i to był drugi mecz tej drużyny w turnieju, w którym punkty zdobywali dla nich jedynie gracze pierwszej piątki.









Double-double:

– Bartosz Proczek (MKS) – 22 pkt, 13 zb.

– Bogdan Izrailewski (Gim 9) – 21 pkt, 10 zb.

– Sebastian Rompa (Trefl) – 18 pkt, 12 zb.

– Szymon Zapała (Trefl) – 15 pkt, 11 zb.

– Filip Stryjewski (Asseco) – 11 pkt, 10 zb.

Terminarz na sobotę

O 7 miejsce

WKK Wrocław – Trefl Sopot 11:00

O 5 miejsce

UKS Gim 92 Ursynów Warszawa -MKS Pruszków 13:30

Półfinały:

KS Rosa-Sport Radom- Asseco Arka Gdynia 17:00

KS AGH Korona Oknoplast Kraków- Exact Systems Śląsk Wrocław 19.30

Michał Świderski, @miswid