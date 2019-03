MP U20: Kraków i Gdynia w wielkim finale!

Asseco Arka Gdynia oraz gospodarze – KS AGH Korona Oknoplast Kraków zagrają w niedzielę o 13:30 o złoty medal MP U20. Wcześniej (11:00) w małym finale powalczą Rosa-Sport Radom i Exact Systems Śląsk Wrocław – obie pary grały ze sobą już w meczach grupowych, wówczas lepsi byli gdynianie i wrocławianie.

Wyniki:

WKK Wrocław – Trefl Sopot 55:92

UKS Gim 92 Ursynów Warszawa – MKS Pruszków 91:83

Rosa-Sport Radom – Asseco Arka Gdynia 48:77

Gdynianie od początku turnieju jawią się jako faworyci do złota. Są szybsi i lepiej ułożeni od rywali, mają też u siebie graczy mających za sobą kilkadziesiąt minut w PLK (Kamiński, Leszczyński). Boleśnie o ich sile przekonała się dziś solidnie wcześniej grająca drużyna z Radomia, która od mniej więcej połowy trzeciej kwarty mogła już myśleć o meczu o 3. miejsce.

KS AGH Korona Oknoplast Kraków – Exact Systems Śląsk Wrocław 70:65

Gospodarze przy gorącym dopingu swoich kibiców już w pierwszej kwarcie osiągnęli kilkupunktową przewagę, którą udało się – mimo nerwów w ostatnich minutach – dowieźć do końcowej syreny. Awans do finału to ogromny sukces podopiecznych trenera Wojciecha Bychawskiego, którzy nie byli stawiani w gronie faworytów do medalu.

Najwięcej…

Punkty: Bogdan Izrailewski (Gim) – 37

Zbiórki: Bartosz Proczek (MKS) – 14

Asysty: Kuba Przelazły (MKS) – 9

Eval: Bogdan Izrailewski (Gim) – 34









Niezłe numery:

– Po Kamilu Jewtule i Macieju Koperskim kolejny gracz Korony Kraków pokazał umiejętności strzeleckie. Tym razem 6 z 7 rzutów za 3 trafił Patryk Pachołek. Koperski powtórzył za to „wyczyn” Pułkotyckiego z piątku, notując w tej rubryce 0/10.

– 22,0 pkt, 11,0 zb., eval 26,0- takie średnie będzie miał po tym turnieju Sebastian Walda (Trefl). Całkiem niezły numery, gdyby nie fakt, że zdobył je w jednym meczu – tym ostatnim, o 7. miejsce. We wcześniejszych nie mógł wystąpić, gdyż musiał zostać w Sopocie, aby pomóc w treningach pierwszej drużynie.

Double-double:

– Sebastian Walda (Trefl) – 22 pkt, 11 zb.

– Kacper Mościcki (Gim) – 15 pkt, 10 zb.

– Jakub Chadaj (MKS) – 10 pkt, 10 zb.

– Maciej Leszczyński (Asseco) – 19 pkt, 10 zb.

Michał Świderski, @miswid