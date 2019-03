MP U20: Sensacja – Kraków z Koroną!

Niespodziewane zakończenie mistrzostw Polski juniorów starszych – w rozgrywanym od środy w Krakowie turnieju zwyciężyli gospodarze, AGH Korona Kraków. Podopieczni trenera Wojciecha Bychawskiego w finale zagrali niezwykle agresywnie i pokonali Asseco Arkę Gdynia 72:65. MVP turnieju wybrano Macieja Koperskiego z AGH.

Więcej o meczu finałowym – w podsumowaniu, na końcu artykułu.

Wyniki:

KS Rosa-Sport Radom – Exact Systems Śląsk Wrocław 59:80

Asseco Arka Gdynia – KS AGH Korona Oknoplast Kraków 65:72

Najwięcej…

Punkty: Jan Malesa (Śląsk), Grzegorz Kamiński (Asseco) – 22

Zbiórki: Grzegorz Kamiński (Asseco) – 10

Asysty: Maciej Koperski (Korona) – 10

Eval: Patryk Kędel (Korona) – 30

Double-double:

– Grzegorz Kamiński (Asseco) – 22 pkt, 10 zb.

– Maciej Koperski (Korona) – 14 pkt, 10 as.

Rekordy finałów…

Punkty: Bogdan Izrailewski (Gim) – 37

Zbiórki: Mikołaj Krakowiak (Rosa-Sport) – 19

Asysty: Kuba Przelazły (MKS) – 11

Eval: Bogdan Izrailewski (Gim) – 34

Najlepsi w finałach…

Punkty

1. Przemysław Kuźkow (MKS) – 26,5

2. Bogdan Izrailewski (Gim) – 21,8

3. Jan Malesa (Śląsk) – 19,4

4-5. Grzegorz Kamiński (Asseco), Norbert Ziółko (Rosa-Sport) – 17,0

Zbiórki

1. Bartosz Proczek (MKS) – 11,3

2. Karol Nowakowski (Rosa-Sport) – 9,8

3. Fryderyk Matusiak (WKK) – 9,5

4. Michał Sitnik (WKK) – 9,0

5. Mikołaj Krakowiak (Rosa-Sport) – 8,6









Asysty

1. Kuba Przelazły (MKS) – 7,8

2-3. Maciej Koperski (Korona), Kacper Gordon (Śląsk) – 5,0

4. Mikołaj Krakowiak (Rosa-Sport) – 4,4

5. Kacper Grzelak (WKK) – 4,3

Eval

1. Przemysław Kuźkow (MKS) – 24,3

2. Jakub Chadaj (MKS) – 20,0

3. Patryk Kędel (Korona) – 19,4

4-5. Bogdan Izrailewski (Gim), Bartosz Proczek (MKS) – 19,0

Końcowa klasyfikacja

1. KS AGH Korona Oknoplast Kraków

2. Asseco Arka Gdynia

3. Exact Systems Śląsk Wrocław

4. KS Rosa-Sport Radom

5. UKS Gim 92 Ursynów Warszawa

6. MKS Pruszków

7. Trefl Sopot

8. WKK Wrocław

Nagrody

Pierwsza piątka

Norbert Ziółko (Rosa-Sport Radom)

Jan Malesa (Exact System Śląsk Wrocław)

Grzegorz Kamiński (Asseco Arka Gdynia)

Patryk Pachołek (KS AGH Korona Oknoplast Kraków)

Kamil Jewuła (KS AGH Korona Oknoplast Kraków)

MVP – Maciej Koperski (KS AGH Korona Oknoplast Kraków)









Podsumowanie

1. Brawa dla złotych medalistów – to największe zaskoczenie w tej kategorii wiekowej (a może i nie tylko w tej) od lat. Owszem – o ile przed turniejem trudno było wskazać żelaznego faworyta i każdy mógł awansować do strefy medalowej, to mało kto sądził, że ekipa trenera Bychawskiego zgarnie złote medale.

Korona zaskakiwała przez cały turniej – w każdym meczu ujawniał się np. inny strzelec z dystansu (kolejno: Jewuła 9/19, Koperski 8/14, Pachołek 6/7, a w finale nawet najwyższy Maksymilian Jakubek – 4/8). Drużyna spoza kręgu „żelaznych” medalistów, bez nazwisk znanych szerokiej publiczności, po prostu robiła swoje, a w finale postawiła ścianę, przez którą nie przebili się świetnie prezentujący się w całym turnieju gdynianie.

2. Obrońcy tytułu tym razem ze srebrnym medalem – jednak koszykarze Asseco Arki również pozostawili po sobie świetne wrażenie. Przygotowanie motoryczne i kultura gry – tego inni mogą się od nich uczyć. Mają też w swoim składzie zawodników, których powinniśmy już niedługo oglądać w EBL (Grzegorz Kamiński!).

W finale najpierw nieco przygaśli przez gorącą atmosferę na trybunach, a potem jakby zaskoczeni dobrą postawą rywali – dali im odskoczyć na ok. 10 pkt, i potem nie starczyło już czasu na odrobienie strat. Stara zasada – medali nie zdobywa się przed meczem.

3. Oddzielne brawa dla drużyn, które wprawdzie medali nie zdobyły, ale też nikt specjalnie od niego tego nie wymagał, a oni pokazali się w turnieju finałowym z dobrej strony – myślę o UKS Gim 92 Ursynów Warszawa i MKS Pruszków. Może i z boku miejsca 5-6 nie są istotne, ale dla nich to nadal spory sukces.

Co ciekawe, zawodnicy z Pruszkowa, mimo że zajęli 6. miejsce, wygrali w klasyfikacji najlepszego strzelca (Kuźkow), zbierającego (Chadaj), asystującego (Przelazły). W pierwszej piątce pod kątem evalu byli Kuźkow, Chadaj i Proczek.

4. Jeśli zaś komuś należy się po krakowskim turnieju minus, to powinien on powędrować na konto Trefla Sopot. Drużyna z kilkoma naprawdę perspektywicznymi zawodnikami i najefektowniejszym zestawem podkoszowym (Rompa 210 cm, Zapała 210 cm, Kowalski 208 cm) na tle najlepszych drużyn (w grupie mieli zarówno Koronę, jak i Arkę) zaprezentowała się fatalnie. Od klubu, który stara się mocno stawiać na szkolenie młodzieży, trzeba wymagać więcej.

5. A w MP U18 uważajcie na Kacpra Gordona ze Śląska Wrocław!

6. Warto też zauważyć, że małymi kroczkami turnieje finałowe młodzieżowych mistrzostw Polski są coraz lepiej realizowane. Kilka lat temu sukcesem były transmisje internetowe z finałów – teraz możemy oglądać na żywo, za darmo, wszystkie mecze, z wynikiem i komentarzem, a także rozmowami po meczach (tu wyrazy uznania dla Jana Delmanowskiego za skomentowanie 18 meczów w 5 dni!).

Michał Świderski, @miswid