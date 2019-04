Multiliga w PLK – Trefl i Krosno o życie, Stal i Anwil o przewagę

Anwil zagra ze Arged BMSlam Stalą o przewagę parkietu w serii ćwierćfinałowej, Trefl i Miasto Szkła o utrzymanie, a Legia i King o 7. miejsce. W niedziele ostatnia kolejka sezonu zasadniczego w PLK, wszystkie mecze o 17:45.

Anwil Włocławek – Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. 17:45 (Polsat Sport)

Bezpośredni pojedynek o przewagę parkietu w tej parze w ćwierćfinale. Możliwe rozwiązania:

Zwycięstwo Anwilu – Anwil kończy na 4. miejscu, Stal na 5.

Wygrana Stali mniej niż 8 punktami – Anwil kończy na 4. miejscu, Stal na 5.

Wygrana Stali 8 punktami lub więcej – Stal kończy na 4. miejscu, Anwil na 5.

GTK Gliwice – Miasto Szkła Krosno 17:45

GTK gra o poprawienie bilansu z poprzedniego sezonu (poprzedni sezonu to 10 wygranych, teraz też 10) i 11. miejsce. Jednak do wskoczenia na tę lokatę potrzebne jest nie tylko zwycięstwo z zespołem z Krosna, ale także porażka HydroTrucka Radom ze Startem Lublin.

Dla Miasta Szkła to mecz o być albo nie być w PLK. Zwycięstwo da im pewne utrzymanie w lidze. Porażka może, ale nie musi oznaczać dla nich spadku. Wszystko będzie w tym przypadku zależeć od meczu AZS Koszalin – Trefl Sopot.

AZS Koszalin – Trefl Sopot 17:45

Dla Trefla to mecz o podtrzymanie nadziei na utrzymanie w PLK. Jeśli chcą w lidze pozostać, muszą liczyć na porażkę Miasta Szkła Krosno i dodatkowo muszą pokonać w Koszalinie AZS. Porażka automatycznie zepchnie ich do 1. ligi.

AZS do wskoczenia na 13. miejsce potrzebuje zwycięstwa w meczu z Treflem i porażki Spójni Stargard w meczu z Arką Gdynia. Każdy inny scenariusz, z uwagi na niekorzystny bilans bezpośrednich spotkań, oznaczać będzie 14. miejsce.

Polpharma Starogard Gdański – Legia Warszawa 17:45

W przypadku wygranej Polpharmy i dodatkowo porażki Startu Lublin w meczu z HydroTruckiem Radom, starogardzianie wskoczą na 9. miejsce. Każdy inny scenariusz w tych dwóch meczach oznaczać będzie Polpharmę na 10.

Legia poza playoff nie wypadnie, ale może wskoczyć na 7. miejsce. By tak się stało, musi wygrać w Starogardzie Gdański, a King Szczecin musi przegrać w Toruniu.

HydroTruck Radom – TBV Start Lublin 17:45

Zwycięstwo HydroTrucka oznaczać będzie 11. miejsce na koniec sezonu dla zespołu z Radomia. Na 12. mogą spaść tylko w przypadku porażki ze Startem i dodatkowo zwycięstwa GTK Gliwice z Miastem Szkła.

Start zostanie na 9. miejscu, chyba że przegra swoje spotkanie, a Polpharma u siebie ogra Legię Warszawa.

Spójnia Stargard – Arka Gdynia 17:45

Spójnia niżej niż na 14. miejscu nie skończy. Jednak żeby tak się stało, AZS musi wygrać z Treflem, a Spójnia swój mecz przegrać. Każdy inny scenariusz oznaczać będzie, że stargardzianie skończą sezon na 13. miejscu.

Arka skończy sezon na 1. miejscu bez względu na wyniki ostatniej kolejki.

Polski Cukier Toruń – King Szczecin 17:45

Wygrana Polskiego Cukru spowoduje, że torunianie skończą na drugim miejscu sezon regularny i będą mieli przewagę parkietu w potencjalnym półfinale. Porażka zepchnie ich za Stelmet Eneę BC na 3. miejsce.

King w przypadku zwycięstwa będzie na pewno na 7. miejscu. Porażka + wygrana Legii Warszawa w Starogardzie Gdańskim zepchnie ich na 8.

GS

