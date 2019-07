Mundial w Chinach – mecze Polaków w Jedynce lub Dwójce!

Mecze grupowe reprezentacji Polski będą transmitowane na antenie TVP 1 lub TVP 2. Przed mistrzostwami TVP Sport pokaże też cały turniej towarzyski z Hamburga oraz mecz z Holandią z Lublina.

Świetne wiadomości dla kibiców koszykówki w Polsce. Wszystko wskazuje na to, że Telewizja Publiczna bardzo poważnie podejdzie do mistrzostw świata, które od 31 sierpnia odbywać się będą w Chinach.

– Mecze reprezentacji Polski w fazie grupowej będą transmitowane przez anteny główne (TVP1 lub TVP2), TVP Sport, stronę tvpsport.pl i aplikację TVP Sport – poinformował PolskiKosz.pl Marcin Karda, sekretarz programu w TVP Sport.

Zobaczymy mecze nie tylko Polaków. Dziennie stacja ma pokazywać minimum 2-3 spotkania w kanale TVP Sport, stronie tvpsport.pl i w aplikacji TVP Sport.

Głównymi komentatorami meczów będą: Piotr Sobczyński, Rafał Darżynkiewicz, Ryszard Łabędź i Hubert Malinowski. Współkomentatorów i ekspertów stacja poda w późniejszym terminie. Do Chin polecą: dwaj komentatorzy oraz trzech reporterów, których nazwiska poznamy później.

TVP Sport ma również w planach transmitowanie sparingów przez mistrzostwami – W dniach 16-19 sierpnia pokazujemy turniej w Hamburgu (Czechy, Węgry, Niemcy i Polska), a 21 sierpnia towarzyski mecz Polska – Holandia, rozgrywany w Lublinie – deklaruje Marcin Karda.

Polacy w fazie grupowej zagrają mecze z Wenezuelą (31.08), Chinami (02.09) oraz Wybrzeżem Kości Słoniowej (04.09) oraz minimum 2 mecze w dalszych fazach turnieju.

Tomasz Sobiech