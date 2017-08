Kto MVP EuroBasketu – bracia Gasol, Bogdanović?

Faworytem bukmacherów Unibet do zdobycia nagrody dla najlepszego gracza turnieju jest Pau Gasol. Na liście potencjalnych kandydatów jest także nasz Mateusz Ponitka.

Nie jest to reguła nigdzie spisana, ale zwyczajowo nagrodę MVP przyznaje się oczywiście reprezentantowi zwycięskiej drużyny, rzadziej któremuś z medalistów. Trudno się więc dziwić, że wśród najwyżej notowanych mamy reprezentantów zespołów, które są typowane do zwycięstwa w turnieju – Hiszpanii, Serbii, Francji czy Litwy. Najwyżej oceniane są szanse Pau Gasola z San Antonio Spurs.

Na liście potencjalnych kandydatów (kurs aż 401.00) jest jeden Polak – Mateusz Ponitka. Jeśli chodzi o reprezentantów grupy A, w której zagramy w Helsinkach, wyższe notowania mają m.in. dwaj Finowie – Koponen i Markkanen (obaj kurs 251.00)

Top 10 kandydatów do nagrody MVP według Unibet:

Pau Gasol (Hiszpania) – kurs 3.00

Marc Gasol (Hiszpania) – 5.00

Bogdan Bogdanovic (Serbia) – 7.50

Nando de Colo (Francja) – 7.50

Thomas Huertel (Francja) – 16.00

Jonas Valanciunas (Litwa) – 16.00

Boban Marjanović (Serbia) – 21.00

Evan Fournier (Francja) – 21.00

Mindaugas Kuzminskas (Litwa) – 21.00

Sergio Rodriguez (Hiszpania) – 21.00

Inne ciekawe nazwiska:

Bobby Dixon (Turcja) – 31.00

Dario Sarić – 31.00

Luka Doncić (Słowenia) – 41.00

Kristaps Porzingis (Łotwa) – 61.00

Marco Belinelli (Włochy) – 71.00

Dennis Schroeder – 151.00

Mateusz Ponitka – 401.00

