Kto MVP finałów? Tylko Curry lub Durant?

Bukmacherzy w finale NBA stawiają na Golden State Warriors, w związku z tym przewidują też, że za najlepszego gracza serii z Cavs zostanie uznany jeden z liderów zespołu z Oakland.

Kilka dni temu podawaliśmy, że przed rozpoczynającymi się w czwartek finałami NBA, zdecydowanego faworyta do wygrania mistrzostwa NBA uchodzą Warriors. Jak przedstawiają się kursy na tytuł MVP finałów?

Zwyczajowo wyróżnienie to przyznaje się reprezentantowi zespołu, który wygrał serię. Dlatego faworytami mają być właśnie Stephen Curry i Kevin Durant. Co ciekawe, zdaniem bukmacherów, ich szanse są na równym poziomie. Dopiero za nimi miałby być LeBron James, ponieważ szanse zespołu z Cleveland oceniane są niżej.

Kursy – MVP finałów NBA 2017/1018:

Steph Curry – 2.75

Kevin Durant – 2.75

LeBron James – 3.35

Draymond Green – 8.00

Kyrie Irving – 15.00

Klay Thomson – 29.00

Kevin Love 34.00

