MVP grudnia PolskiKosz.pl: Nikola Marković

Serbski wysoki skrzydłowy coraz lepiej gra w roli środkowego. Nie tylko pokazuje dobrą technikę, ale też świetnie walczy na desce. Jego Trefl w grudniu miał bilans 4-1.

Zespół z Sopotu z tygodnia na tydzień gra lepiej i na koniec roku wspiął się na wysokie, szóste miejsce w lidze – ma bilans 8-5, przed nim są tylko zespoły, które celują w medal.

Nikola Marković filarem Trefla jest od początku sezonu, ale ostatnio jest też jego gwiazdą. 27-letni Serb, ze względu na brak klasycznej piątki w zespole, pełni rolę środkowego i widać, że czuje się w niej coraz lepiej. Wyciąga rywali spod kosza, ogrywa ich wejściami, pokazuje dobrą technikę.

W pięciu grudniowych meczach Marković zdobywał średnio po 15,8 punktu oraz 11,6 zbiórki, trzy razy zaliczył double-double. Trafił 51 proc. rzutów z gry, a średnio zaliczał też po 2,8 przechwytu, co jak na wysokiego gracza jest wynikiem świetnym. Serb m.in. dobrze ustawia się w obronie i wybija piłki rywalom grającym tyłem do kosza.

Marković miał dwa bardzo dobre występy – z Miastem Szkła Krosno zdobył 24 punkty (7/11 z gry oraz 8/10 z wolnych) i 16 zbiórek, natomiast w spotkaniu z PGE Turowem Zgorzelec zgromadził odpowiednio 19 i 11. Trafił 9 z 13 rzutów, w tym bardzo ważne wejście z faulem w ostatniej minucie.

Tuż za MVP:

Chris Czerapowicz (Miasto Szkła) – 15,2 punktu, 55 proc. z gry, świetny w zwycięstwach z Siarką i Kingiem

Michał Michalak (PGE Turów) – 18,0 punktu i 56 proc. z gry, bardzo dobre mecze we Włocławku i ze Stelmetem

Taylor Brown (King) – 16,0 punktu oraz 7,7 zbiórki, ale w Krośnie dostosował się do słabej gry zespołu

Kerron Johnson (MKS Dąbrowa) – 20,3 punktu, 62 proc. z gry oraz 4,0 asysty, bezlitosny dla słabszych drużyn

Aaron Johnson (Stal) – 11,4 punktu oraz 5,0 asysty, poprowadził drużynę do bilansu 4-1

MVP miesiąca PolskiKosz.pl:

Październik – Kirk Archibeque (PGE Turów Zgorzelec)

Listopad – Krzysztof Szubarga (Asseco Gdynia)

Grudzień – Nikola Marković (Trefl Sopot)

