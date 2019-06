MVP sezonu dla Giannisa – nagroda i łzy wzruszenia

Giannis Antetokounmpo wygrał rywalizację o najważniejsze indywidualne wyróżnienie z Jamesem Hardenem i został trzecim najmłodszym MVP w ostatnich 40 latach, a także dopiero piątym graczem spoza USA z tą statuetką.

W tym roku pojedynek o nagrodę MVP stoczyli Giannis Antetokounmpo i James Harden. Patrząc na dokonania punktowe Harden rozegrał wyjątkowy sezon, choć to nie on na końcu został wybrany najbardziej wartościowym zawodnikiem.

Statystyki to nie wszystko i tak też okazało się i tym razem. Antetokounmpo i Harden byli na dwóch pierwszych miejscach u wszystkich głosujących, jednak aż 78 ze 101 osób biorących udział w wyborze MVP umieściło greckiego skrzydłowego na pierwszym miejscu.

Giannis stał się więc trzecim najmłodszym MVP w ostatnich 40 latach. Tylko Derrick Rose i LeBron James byli młodsi odbierając tę nagrodę. Antetokounmpo to także dopiero piąty gracz spoza Stanów Zjednoczonych, który został MVP.

Na trzecim miejscu w głosowaniu uplasował się Paul George (Oklahoma City Thuner), a za nim Nikola Jokić (Denver Nuggets) i Stephen Curry (Golden State Warriors).

Podczas poniedziałkowej gali rozdania nagród NBA Antetokounmpo nie krył łez wzruszenia. W swojej przemowie (wideo poniżej) odwołał się do całego zespołu i wygrywania, jako czynnika, który jest ważniejszy niż statystyki.

– W byciu MVP nie chodzi o statystyki i liczby. Chodzi o wygrywanie i zrobienie wszystkiego co możesz by wygrać. Myślę, że to jest właśnie to, co zrobiliśmy w tym sezonie jako drużyna – mówił lider zespołu z Milwaukee.

Na pewno na wyniki miał wpływ świetny sezon Bucks, którzy skończyli rundę zasadniczą z najlepszym bilansem w całej NBA – 60-22. Jednak statystyki Giannisa także robią wrażenie – 27,7 punktu, 12,5 zbiórki i 5,9 asysty.

Antetokounmpo jest dopiero drugim graczem Bucks, który został MVP (wcześniej Kareem Abdul-Jabbar).

