MVP sezonu: Ivan Almeida – wszechstronny i efektowny

Lider Anwilu Włocławek był zdaniem PolskiKosz.pl najbardziej wartościowym zawodnikiem rundy zasadniczej. Kabowerdeńczyk wyprzedził Vladimira Dragicevicia ze Stelmetu oraz Aarona Johnsona ze Stali.

„Najlepszy zawodnik najlepszej drużyny” – taka decyzja teoretycznie broni się sama, ale Ivan Almeida zasłużył na to wyróżnienie również niezależnie od bardzo udanego sezonu Anwilu. Tak wszechstronnego zawodnika, notującego statystki na poziomie 16/6/3 w drużynie z czołówki tabeli nie było w PLK od lat. Według danych Pulsu Basketu, ostatnio w 2003 roku Jeremi Chappell miał podobne, ale grał w znacznie słabszym Zniczu Jarosław.

Cyferki? W 25 minut na parkiecie zawodnik notował średnio 18.1 punktu, 6.1 zbiórki, 3.2 asysty oraz 1.8 przechwytu na mecz. Trafiał 50.5 % rzutów z gry oraz 73.7 wolnych. Z nim na parkiecie Anwil traci zaledwie 93.5 punktu na 100 posiadań – to najlepszy wynik w najlepiej broniącej drużynie ligi. Efektowność ofensywna (Ortg – 117.1) także wygląda bardzo dobrze.

Na pewno wyrazy uznania należą się klubowi z Włocławka za znalezienie i zatrudnienie gracza, który okazał się aż tak wartościowy (i efektowny), choć jego dotychczasowa kariera niekoniecznie taki sukces gwarantowała. Kolejne 1. miejsce po rundzie zasadniczej Anwilu to w dużej mierze zasługa nieszablonowego, ale i skutecznego gracza z Republiki Zielonego Przylądka.

Następni w wyścigu do MVP wg naszej redakcji:

2.Vladimir Dragicević (Stelmet) – 17.3 pkt., 7.3 zbiórek, 71% celnych rzutów z gry.

3.Aaron Johnson (Stal) – 14.8 pkt., 7.7 asysty, lider drugiej drużyny sezonu.

4.Chavaughn Lewis (Start) – 20.3 pkt., 5.6 zbiórki, 3.7 asysty.

5.DJ Shelton (MKS Dąbrowa) – 17.9 pkt., 10.1 zbiórki, 51.9 % z gry.

W sezonie 2016/17 naszym MVP sezonu regularnego był Krzysztof Szubarga.

