Myles Mack w Gliwicach – drugie podejście do PLK

Amerykański rozgrywający, który zaczynał ubiegły sezon w Turowie Zgorzelec, poprowadzi w najbliższym sezonie grę GTK. Pierwsze podejście przerwa kontuzja ścięgna achillesa.

Myles Mack (25 lat, 175 cm) to amerykański rozgrywający, który po grze w NCAA (uczelnia Rutgers) w zawodowej karierze występował przez sezon w lidze duńskiej, no i zagrał 8 meczów w Turowie w ubiegłym roku, jako rezerwowy rozgrywajacy. Trochę mała próbka, aby definitywnie oceniać jego możliwości, ale można powiedzieć, że jest klasyczną jedynką i niezłym obrońcą.

Na parkietach PLK, w 18 minut na parkiecie, notował średnio 8.4 punktu oraz 4.1 asysty, trafiał 46.2 % rzutów z gry. W swoim najlepszym meczu, przeciwko Polskiemu Cukrowi, miał 13 punktów i 7 asyst. W Gliwicach będzie uzupełnieniem na obwodzie dla strzelca Rileya LaChance’a, który kontrakt z GTK podpisał kilka tygodni temu.

– W trakcie rehabilitacji ciężko pracowałem, by dojść do pełnej dyspozycji. Jestem już gotowy do gry i nie mogę się doczekać powrotu na parkiet. Cieszę się, że trener mi zaufał i postanowił dać szansę. Zamierzam udowodnić, że na nią zasłużyłem – zapowiada zawodnik cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Amerykanin z GTK związał się umową próbną. Ulegnie ona przedłużeniu, „jeśli zawodnik będzie prezentował odpowiednią dyspozycję fizyczną oraz sportową”.

