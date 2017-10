Naadir Tharpe – Legia sięga po lwa z Niagary

W ostatnich trzech sezonach rozegrał 19 ligowych meczów, ale przynajmniej studiował na znanej uczelni Kansas. 26-letni rozgrywający to kolejny wynalazek beniaminka z Warszawy.

Legia jak powietrza potrzebuje graczy na poziomie PLK, którzy pomogą drużynie wygrywać, więc do Warszawy zaczynają przyjeżdżać kolejni obcokrajowcy – Naadir Tharpe (180 cm) jest drugim w ostatnich dniach po środkowym Hunterze Mickelsonie, a szóstym w ogóle łącznie z testowanym Addisonem Spruillem i kontuzjowanym Jorge Bilbao.

Nie sposób jednak nawet zgadywać, czy Tharpe wniesie do zespołu Piotra Bakuna cokolwiek więcej niż rozczarowujący Isaiah Wilkerson. Nowy gracz Legii przez trzy lata studiował na znanej uczelni Kansas, gdzie grał m.in. obok Andrewa Wigginsa i Joela Embiida, ale przez trzy kolejne sezony rozegrał tylko 19 spotkań.

Już jego kariera w NCAA była wyboista. Po trzecim roku w Kansas Tharpe ogłosił, że chce zmienić uczelnię, studiować i grać bliżej domu i małej córeczki, która urodziła się, gdy był na pierwszym roku i miała problemy zdrowotne. Ale kilka miesięcy później zmienił decyzję – stwierdził, że kończy karierę akademicką i zaczyna zawodową: w D-League lub poza USA.

W Kansas przeszedł drogą od debiutanta grającego epizody, po gracza pierwszej piątki (8,5 punktu oraz 5,0 asysty w sezonie 2013/14). Na trzecim roku niezadowolenie z jego postawy wyraził trener Bill Self, ale miało to związek ze zdjęciem półnagiego Tharpe’a z półnagą kobietą, które obiegło Twitter.

Natomiast przed swoim ostatnim sezonem Tharpe – bez porozumienia z uczelnią – wystąpił w rozgrywkach jeden z lig letnich. Skutkowało to zawieszeniem – Kansas ukarało go zakazem gry w jednym meczu NCAA.

Ale z punktu widzenia Legii najistotniejsze jest to, że później Tharpe gdzieś przepadł. Ślady, jakie pozostawił po sobie w poważnym baskecie w ostatnich trzech sezonach, to ledwie 19 meczów w D-League (South Bay Lakers i Delaware 87ers) oraz w Kanadzie (Niagara River Lions).

Najnowsze wideo, jakie znaleźliśmy z udziałem Tharpa, to poniższy trening rzutów wolnych opublikowany na YouTube pół roku temu: