Nabór do kadry niesłyszących w koszykówce

Jeżeli posiadacie znajomych, sąsiadów lub krewnych, którzy są słabo słyszący lub niesłyszący, mają predyspozycje lub chęć przygody z koszykówką, to pomóżcie do nich dotrzeć.

Organizowana Kadra będzie przygotowywała się do Mistrzostw Świata w Wilnie 2019 oraz Mistrzostw Świata U20 w Stanach Zjednoczonych w 2018. Gra w kadrze to możliwość uczestniczenia w imprezach wspieranych przez FIBA oraz uzyskania nagród stypendialnych.

W celu zapoznania się ze sportem niesłyszących zapraszamy na stronę związku: www.pzsn.pl

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt:

e-mail : kamil.wania@gmail.com

kom : 504-306-458

red.

