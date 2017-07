Nad Sixers wisi fatum – Markelle Fultz kontuzjowany

Skręcenie lewej kostki – to na szczęście nie brzmi groźnie. Ale znając historie graczy, których Philadelphia 76ers wybierali ostatnio w drafcie, lepiej być przygotowanym na najgorsze.

Ben Simmons, Joel Embiid, Nerlens Noel – lista utalentowanych graczy, którzy karierę w Sixers rozpoczynali od długiego leczenia kontuzji, jest pokaźna. Teraz w Filadelfii wszyscy trzymają kciuki, żeby uraz Markelle Fultza nie okazał się poważniejszy.

Badania dopiero przed nim, na razie wiadomo tylko, że utalentowany rozgrywający skręcił lewą kostkę – źle stanął goniąc w meczu Ligi Letniej Jabariego Browna z Golden State Warriors:

Oh no no no.. don't do this to us

— Joel Embiid (@JoelEmbiid) July 9, 2017