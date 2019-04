Najlepsze granie na kontynencie – od jutra playoff Euroligi

Już we wtorek, 16 kwietnia, startują playoffy Euroligi, w której znalazło się 8 najlepszych drużyn w Europie. Na start, pierwsze po sezonie, Fenerbahce zagra z ósmym Żalgirisem i drugie CSKA z siódmą Baskonią.

PZBUK – obstawiaj i wygrywaj – Euroliga, NBA i PLK! >>

Serie rozgrywane są w systemie do 3 zwycięstw. Dwa pierwsze mecze odbędą się na parkiecie drużyny wyżej rozstawionej, tak samo jak i ewentualne piąte starcie.

(1) Fenerbahce Stambuł – (8) Żalgiris Kowno

Litwini dostali się do ósemki rzutem na taśmę wygrywając aż 6 ostatnich meczów z rzędu. Zeszłorocznych uczestników Final Four czeka ogromne wyzwanie – trafiają na najlepszy zespół sezonu regularnego (bilans 25-5) i uczestnika 3 ostatnich finałów (raz mistrzostwo Euroligi).

W sezonie 2 razy wygrało Fenerbahce. Pierwszy mecz rozegrany zostanie 16 kwietnia o 19:45. Retransmisja o 23:00 w Polsacie Sport.

(2) CSKA Moskwa – (7) KIROLBET Baskonia Vitoria-Gasteiz

CSKA to zdecydowanie jeden z najpoważniejszych kandydatów do tytułu, jednak nie będzie im łatwo dostać się do kolejnej rundy. W ćwierćfinale zmierzą się z Baskonią, która będzie podwójnie zmotywowana – to w ich hali będzie rozegrany turniej Final Four.

W sezonie po razie wygrały obie ekipy. Pierwszy mecz rozegrany zostanie 16 kwietnia o 19:00.

(3) Real Madryt – (6) Panathinaikos OPAP Ateny

Obrońców tytułu już w ćwierćfinale czeka naprawdę wymagające zadanie. Ich przeciwnikiem będzie Panathinaikos, który z ostatnich 8 meczów sezonu regularnego przegrał tylko 1, właśnie z Realem, po cudownym trafieniu równo z syreną Rudy’ego Fernandeza. Warto wspomnieć, że Real będzie musiał sobie radzić bez jednego ze swoich liderów, czyli Sergio Llulla, co znacznie zwiększa szanse Greków.

W sezonie 2 razy wygrał Real. Pierwszy mecz rozegrany zostanie 17 kwietnia o 21:15.

(4) Anadolu Efes Stambuł – (5) FC Baarcelona Lassa

Drugi zespół ze Stambułu zameldował się na koniec sezonu na 4. miejscu i w playoff zmierzy się z powracającą do czołówki Barceloną. Zespół prowadzony przez trenerskiego weterana, Svetislava Pesicia znany jest z defensywnego charakteru i będzie musiał to pokazać w tej serii – Efes na swoim parkiecie aż 7 razy w tym sezonie przekraczał barierę 90 punktów.

W sezonie po razie wygrały obie ekipy. Pierwszy mecz rozegrany zostanie 17 kwietnia o 19:00.

GS

PZBUK – obstawiaj i wygrywaj – Euroliga, NBA i PLK! >>