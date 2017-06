Najlepsze kluby młodzieżowe – WKK Wrocław przed Treflem

Wrocławianie zdobyli aż 10 złotych medali w ostatnich siedmiu sezonach. Poza WKK, Treflem, Śląskiem i Asseco dobre wyniki osiągają też TKM Włocławek, Rosa i Biofarm.

W niedzielę zakończyły się mistrzostwa Polski młodzików i tym samym – wszystkie ogólnopolskie rozgrywki młodzieżowe. Królem polowania znów był Wrocław – WKK wygrało w kadetach i zajęło drugie miejsce w juniorach starszych, natomiast Śląsk zdobył złoto w kategorii do lat 20 i srebro do lat 18.

Postanowiliśmy jednak sprawdzić, które kluby osiągają najlepsze wyniki w dłuższym okresie. Pod uwagę wzięliśmy siedem ostatnich sezonów – od 2010/11 do obecnego – bo w tym czasie pełny cykl rozgrywek młodzieżowych przeszedł rocznik 1997, który właśnie stał się seniorskim. Za udział w finałowych turniejach juniorów starszych, juniorów, kadetów i młodzików przyznawaliśmy od 8 do 1 punktu (8 za złoto, 1 za ósme miejsce).

Nasze wyliczenia nie muszą być odzwierciedleniem poziomu szkolenia, bo raz, że kluby często sprowadzają utalentowanych chłopców z innych ośrodków, a dwa, że pożądanym efektem z ogólnego punktu widzenia powinni być nowi reprezentanci Polski, a niekoniecznie medale młodzieżowych mistrzostw.

Z drugiej strony – jak rozsądzić, kto wychował dla PLK i, być może, kadry Daniela Szymkiewicza – Bryza Kolbudy, WKK Wrocław, Trefl Sopot czy Rosa Radom?

Tak czy inaczej – wygrywać trzeba się uczyć od małego, oto tabela najbardziej zwycięskich klubów młodzieżowych od 2011 roku:

