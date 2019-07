Najwięksi twardziele PLK – Łukasz Diduszko rekordzistą

Aż 213 meczów z rzędu zagrał w koszykarskiej ekstraklasie Łukasz Diduszko. Jeśli chodzi o trwające serie występów bez przerwy, na drugim miejscu jest obecnie Paweł Leończyk.

Do sprawdzenia najdłuższych aktualnych serii występów zainspirował nas Bartosz Diduszko z Polskiego Cukru Toruń, zapytaniem na Twitterze. Miał w nim rację, że obecnie najwięcej meczów z rzędu na koncie ma jego brat, Łukasz.

Który z zawodników PLK ma obecnie najwięcej rozegranych meczów z rzędu, ktoś pomoże ?:)stawiam na mojego brata 💪 @PulsBasketu @polskikosz @k44wy3p52 #plkpl — Bartosz Diduszko (@BDiduszko) July 19, 2019

Oto jak wygląda Top 5 graczy PLK, jeśli chodzi o trwające wciąż, najdłuższe serie meczów (dane Pulsu Basketu):

Łukasz Diduszko – 213

Paweł Leończyk – 155

Tomasz Śnieg – 142

Michał Nowakowski – 115

Przemysław Żołnierewicz – 114

Serię 189 meczów bez pauzy ma też na koncie Kim Adams, ale aktualnie nie gra on w PLK.

RW